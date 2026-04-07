FIFA abre investigación a España por gritos islamófobos en partido contra Egipto 

La Federación Española de Futbol se enfrenta a un posible proceso de sanción luego de que la FIFA ha decidido intervenir de manera oficial tras lo ocurrido en el estadio de Cornellà-El Prat luego de los cantos islamófobos que hubo en el partido entre España y Egipto.

“La FIFA ha iniciado hoy un procedimiento disciplinario contra la Federación Española de Fútbol por los incidentes ocurridos en el partido amistoso contra Egipto”, comunicó la institución a través de un boletín oficial.

La investigación inicia porque en esta ocasión el árbitro registró todo lo sucedido durante el partido. Con la cédula del encuentro el caso escaló al Comité Disciplinario de la FIFA, todo esto ante los cánticos de carácter islamófobo que resonaron en la grada: “Musulmán el que no bote”.

Durante la primera parte del duelo, las pantallas del estadio advirtieron sobre las consecuencias, pero a pesar de ello algunos sectores se mantuvieron.

Por su parte, la Federación Española rápidamente respondió señalando que “la RFEF se suma al mensaje de nuestro fútbol contra el racismo y condena cualquier acto de violencia en los estadios”.

¿Cuál sería la sanción de la FIFA a España?

Según los reportes iniciales de diversos medios españoles, las sanciones para la RFEF no incluirían el cierre del estadio, pero sí una importante multa económica.

También se podría obligar al equipo a portar mensajes contra el racismo en los próximos compromisos internacionales.

Investigación penal y el reclamo de Lamine Yamal

El caso ha trascendido lo deportivo. Los Mossos d'Esquadra y la Fiscalía de Odio y Discriminación ya investigan los gritos por la vía penal y administrativa.

Para que el conflicto no escalara a temas diplomáticos, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, hizo una condena oficial en la que sostuvo que España es un país plural.

Lamine Yamal, jugador del Barecelona y practicante de dicha religión, tuvo opiniones sobre los cánticos después del partido.

“Yo soy musulmán, alhamdulillah. Ayer en el estadio se escuchó el cántico de ‘el que no bote es musulmán’. Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable”, expresó a través de sus redes sociales.

“El fútbol es para disfrutarlo y animar, no para faltar al respeto a la gente por lo que es o en lo que cree”, finalizó el jugador.