Irán encara a Infantino en el vestuario por restricciones en el Mundial

El debut de la selección de Irán en la Copa del Mundo 2026 estuvo marcado por la polémica fuera de la cancha. Luego de empatar 2-2 contra Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Inglewood, California, el vestuario del equipo de Asia se transformó en un lugar de reclamos y promesas ante el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Infantino, máximo dirigente del máximo organismo, acudió al vestidor de Irán para dirigir un mensaje de unidad y resistencia, pero al final ha recibido varias peticiones luego de que fueron obligados a tener su campamento en Tijuana, México, eliminando el plan original de quedarse en Arizona dado que todos sus partidos son en Estados Unidos.

El fuerte reclamo del equipo por el trato discriminatorio

Tanto los futbolistas como el cuerpo técnico criticaron la logística del torneo, denunciando que las severas restricciones de viaje están mermando su rendimiento deportivo. Estados Unidos no permitió que Irán se quedara en Arizona y solo autorizaron que podían llegar 24 horas antes de sus respectivos partidos.

El estratega Amir Qalinoi no ocultó su frustración por tener que abandonar Los Ángeles inmediatamente después del partido para regresar a su campamento en Tijuana, México, impidiéndoles hacer una sesión de recuperación. "Nos dicen que tenemos que irnos de inmediato. Estamos muy preocupados por eso... Parece que otros están planeando por nosotros", reclamó el director técnico, quien además sentenció: "Nuestro equipo es el más oprimido de todo el Mundial".

A las quejas por los traslados exprés se sumó una grave crisis de visados que dejó a la delegación desmantelada con algunos integrantes del equipo viendo el partido desde Tijuana.

El delantero estrella, Mehdi Taremi, calificó el escenario sin rodeos: "En realidad, todo es como un desastre para nosotros". Taremi lamentó la falta de respaldo institucional debido a que el gobierno local bloqueó la entrada de sus directivos: "Nuestro presidente no está aquí, nuestra prensa no está aquí, gran parte de nuestro equipo de gestión no está aquí".

Las promesas de Infantino

Ante el ambiente, Gianni Infantino escuchó los reclamos y pasó cerca de diez minutos con el plantel intentando simpatizar con ellos.

“Sé por lo que están pasando y lo entiendo. Son más fuertes que todo y están enviando un mensaje contundente al mundo entero".