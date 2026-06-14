El hotel de Irán es vigilado por un dron y un fuerte dispositivo de seguridad

La selección de Irán ya se encuentra en Los Ángeles para disputar su primer partido de la Copa del Mundo 2026, aunque su llegada estuvo marcada por un operativo de seguridad pocas veces visto a una concentración mundialista.

Además de los elementos desplegados por los cuerpos de seguridad locales, las inmediaciones del hotel Westdrift, donde descansará el equipo dirigido por Amir Ghalenoei, permanecieron bajo vigilancia constante desde las primeras horas del día.

Los accesos peatonales colindantes fueron bloqueados, se instalaron cercos perimetrales frente al hotel y un dron sobrevoló de manera permanente los alrededores para monitorear cualquier movimiento.

Una ciudad que se prepara para recibir a miles de aficionados durante el torneo, también permanece atenta al contexto político que rodea la visita de la representación iraní.

La selección iraní pasará su primera noche en Los Ángeles y este lunes enfrentará a Nueva Zelanda en su debut dentro de la Copa del Mundo.

La llegada del conjunto iraní ocurre en medio de un ambiente m particularmente sensible. Durante los últimos meses, las tensiones entre Estados Unidos e Irán elevaron la preocupación internacional sobre la estabilidad en Medio Oriente. Sin embargo, el presidente Donald Trump anunció un acuerdo con el gobierno iraní para poner fin a la crisis que mantenía en vilo a la región.

Aunque las autoridades locales no dejaron nada al azar. El amplio despliegue de seguridad alrededor del hotel refleja la atención especial que genera la presencia de Irán en suelo estadounidense, donde también se han registrado manifestaciones de grupos opositores al régimen iraní.

Por ahora, el balón comienza a ocupar el centro de la escena. Pero en Los Ángeles, alrededor de la selección iraní, la seguridad sigue siendo protagonista.