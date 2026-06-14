Take Kubo preocupa a Japón, sale en silla de ruedas del estadio 

La Selección de Japón demostró una vez más su crecimiento y competitividad al enfrentarse a selecciones europeas de élite en el marco del Mundial 2026.

En un vibrante empate 2-2 ante Países Bajos, los Samurai Blue mostraron un gran nivel colectivo, con transiciones rápidas, solidez defensiva y capacidad para responder ante rivales de primer orden, manteniendo una racha positiva en este tipo de duelos.

El momento de la lesión de Take Kubo ante Países Bajos REUTERS

Sin embargo, la alegría por el rendimiento del equipo se vio empañada por la preocupación generada en torno a Takefusa Kubo, su principal estrella en ataque, quien tuvo que abandonar el partido de forma preocupante.

Kubo salió del estadio en silla de ruedas por golpe en la rodilla

Takefusa Kubo fue sustituido en el minuto 75 del encuentro ante Países Bajos tras recibir una dura entrada del neerlandés Denzel Dumfries.

El extremo de la Real Sociedad, que además había asistido en uno de los goles japoneses, mostró claros signos de dolor en la rodilla y dejó el campo con atención médica y hielo aplicado en la zona.

Imágenes captadas y difundidas en redes sociales mostraron a Kubo abandonando el estadio en silla de ruedas, lo que generó inmediata alarma entre aficionados y prensa.

Aunque el jugador intentó tranquilizar en los micrófonos de DAZN señalando “Creo que sí estoy bien... ya veremos”, el protocolo de precaución utilizado elevó las dudas sobre la gravedad del golpe.

Los primeros reportes apuntan a un posible esguince de rodilla, aunque la Federación Japonesa y el cuerpo médico esperan exámenes más detallados para determinar el alcance exacto y el tiempo de recuperación.

Así Take Kubo del partido entre Países Bajos vs Japón Reuters

Japón está sufriendo mucho con sus estrellas en el Mundial

Take Kubo es sin duda la gran estrella y referencia ofensiva de Japón en este Mundial. Su capacidad para desequilibrar, crear peligro y asociarse lo convierten en pieza indispensable para las aspiraciones del equipo asiático.

La preocupación por su lesión se suma a un panorama ya complicado para la selección nipona, que ha sufrido tres bajas importantes de jugadores clave antes y durante el torneo.

Entre las bajas destacadas se encuentran Kaoru Mitoma (Brighton), descartado por una lesión de isquiotibiales, Takumi Minamino (Monaco), fuera por rotura de ligamento cruzado anterior, y el capitán Wataru Endo (Liverpool), que se perdió el Mundial por una lesión en el pie.

Estas ausencias, combinadas con el actual problema físico de Kubo, representan un duro golpe para Japón, que pese a todo ha mostrado carácter y competitividad sobre el campo.