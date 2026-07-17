Interrumpen conferencia por ovación a Messi: "No siempre se puede ganar", señala

Aficionados que pagaron 80 dólares por estar presentes en la conferencia de prensa previo a la Final del Mundial 2026, interrumpieron a Scaloni y por ovacionar a Lionel Messi; el ‘10’ de la Selección de Argentina señaló antes de enfrentar a España: “No siempre se puede ganar”.

A menos de 48 horas de que ruede el balón en el New York/New Jersey Stadium, aficionados aprovecharon la opción que brindó FIFA, compraron sus boletos para la conferencia de prensa previa a la Final del Mundial 2026 entre Argentina y España… e interrumpieron a Lionel Scaloni para ovacionar a Messi, quien disputará su tercera Copa del Mundo (2014, 2022 y 2026) en busca de su segundo cetro (2022 y 2026).

Messi, Messi, Messi, Messi, Messi”, fue como los aficionados se hicieron presentes en la conferencia de prensa.

Reproducir Aficionados ovacionan a Messi durante la conferencia de prensa previo a la Final del Mundial 2026. / Laura Valmont

“No siempre se puede ganar”, Messi se sacude la presión

Cuestionado sobre lo que representa estar de nueva cuenta en una Final de Copa del Mundo en donde defiende el cetro, y en donde cuenta con la oportunidad de convertir a Argentina en la tercera nación con 4 estrellas en su escudo, Lionel Messi rememoró sus momentos ‘en el barrio’ y lo que representa disputar una nueva oportunidad de engrandecer su nombre en la historia del futbol:

Seguimos jugando al futbol con mucha pasión, con muchas ganas siempre de jugar, divertirnos y pasarla bien sea cual sea el lugar y creo que (desde que eran pequeños) nunca pensamos en la presión, siempre lo asimilamos como algo natural (jugar), pasarla bien, competir porque al final somos un grupo competitivo que nos gusta ganar, entendiendo que es un deporte colectivo, que el rival también juega y que no siempre se puede ganar”.

Finalmente, el astro argentino aseguró que la derrota es parte fundamental del juego y, una vez que comprendió que es más constante que la propia victoria, el caer lo ha hecho crecer como persona y como futbolista:

Fui aprendiendo y entendiendo que se pierde más de lo que se gana y creo que eso también me hizo crecer como persona y como jugador”.

Reproducir Lionel Messi durante conferencia de prensa previo a Final del Mundial 2026. / Laura Valmont

Argentina y España disputarán la Final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium, donde la Albiceleste intentará bordar su cuarta estrella, mientras que La Furia Roja buscará sumar su segunda conquista luego de estrenarse como campeones del mundo en 2010.

BFG