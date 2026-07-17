Jorge Campos bromea con Cafú y Vozinha; el encuentro causa furor en redes

El carisma de Jorge Campos no conoce fronteras y volvió a quedar demostrado en los pasillos de la Copa del Mundo 2026. El legendario e inmortal 'Brody' protagonizó un momento viral al sostener un encuentro de auténtico lujo junto al histórico lateral brasileño Cafú y al guardameta caboverdiano Vozinha, la gran sorpresa del certamen internacional.

"El Presidente de México": Las risas entre Campos, Cafú y Vozinha

Fiel a su estilo bromista, el acapulqueño encendió las redes sociales al compartir un video donde renombró las trayectorias de sus acompañantes con cargos políticos. Campos presentó formalmente a Cafú como "el presidente de Brasil" y a Vozinha como "el futuro presidente de Cabo Verde".

La respuesta del histórico capitán de la Verdeamarela no se hizo esperar; Cafú soltó la carcajada y le regresó la cortesía al guerrerense llamándolo de forma inmediata "el presidente de México", desatando la locura y los aplausos de los aficionados en las plataformas digitales.

El 'Buffon de Cabo Verde' que frenó a Argentina y España

Más allá del divertido momento, la presencia de Vozinha en la reunión causó un enorme impacto. A sus 40 años de edad, el guardameta africano se consagró como la máxima revelación del Mundial tras firmar actuaciones heroicas y milagrosas frente a las potencias de España y Argentina.

Su liderazgo bajo los tres postes provocó que la fanaticada global comenzara a compararlo en redes sociales con la leyenda italiana Gianluigi Buffon, ganándose el respeto unánime de los especialistas por su increíble longevidad deportiva.

¿Se va al futbol de Brasil?

El brutal nivel mostrado por Vozinha no pasó desapercibido en las oficinas de los directivos sudamericanos. Gracias a su vitrina mundialista, el nombre del experimentado arquero ya retumba con fuerza en el mercado de fichajes de la Serie A de Brasil, donde diversos clubes grandes buscan sacarlo del retiro y firmarlo para la próxima temporada, aprovechando el visto bueno y la bendición del propio Cafú.