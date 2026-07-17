El recuerdo de Messi que acompaña a Luis De la Fuente previo a la final del Mundial

El primer recuerdo que Luis de la Fuente tiene de Lionel Messi no ocurrió en una gran final ni en un escenario mundialista. Fue en una cancha juvenil, cuando el actual director técnico de España dirigía las inferiores del Sevilla y se encontró con un Messi que ya comenzaba a mostrar que podía cambiar cualquier partido.

La primera reacción fue intentar detenerlo con una marca individual. El resultado no fue el esperado.

A Messi le conocía cuando yo entrenaba al Sevilla juvenil. Al principio le hicimos un marcaje individual. Luego le sacaron tarjeta al jugador que lo marcaba y lo cambié, nos marcaron cuatro. No haremos marcaje individual, pero estaremos atentos”, recordó De la Fuente antes de la final del Mundial ante Argentina.

De la Fuente se reencontrará con Messi. Reuters

Años después, el entrenador español volverá a encontrarse con Messi, aunque esta vez el desafío será mucho mayor. Enfrente estará una Argentina dirigida por Lionel Scaloni, un técnico con quien De la Fuente encuentra más similitudes que diferencias en la manera de entender el futbol.

Tanto Scaloni como yo coincidimos en muchos conceptos, en eso tenemos mucha similitud. En esa igualdad, hay que intentar ganar por detalles e intentar imponernos. Cuando nos toque sufrir, sufriremos”, explicó.

Scaloni y De la Fuente comparten similitudes. Reuters

De la Fuente ha sido el gran timonel del barco español durante un ciclo que ya tiene una Nations League y una Eurocopa. Ahora busca llevar a España hasta el último puerto: el título mundial. Para hacerlo, confía en una fórmula tan sencilla como exigente: el trabajo.

El truco es trabajar, trabajar y trabajar. Y aun así las cosas no salen. Y cuando no salen hay que seguir trabajando y rodearse de buenos acompañantes: buenos jugadores, buen cuerpo técnico”, señaló.

Y si pudiera pedir un consejo antes de disputar el partido más importante de su carrera, De la Fuente ya sabe a quién acudiría. A Vicente del Bosque, el técnico que llevó a España a conquistar el Mundial de Sudáfrica 2010. Quizá, antes de salir al campo, el timonel de la Roja busque en el campeón del mundo una última brújula para navegar hacia la historia.