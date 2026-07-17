Messi recuerda la foto viral en la que bañó a Lamine Yamal: “Es una locura”

Lionel Messi tenía apenas 20 años. Todavía no sabía lo que significaba levantar una Copa del Mundo ni imaginaba que terminaría convirtiéndose en uno de los futbolistas más importantes de la historia. En aquel lejano 2007, en una sesión de fotos sostenía con timidez a un bebé recién nacido que jugaba dentro de una bañera con un patito de goma. Ese niño era Lamine Yamal, el mismo al que enfrentará este domingo en la final del Mundial entre Argentina y España.

La fotografía, tomada para un calendario de Sport, se volvió viral durante el Mundial. Casi dos décadas después, aquella imagen dejó de ser una simple escena curiosa para convertirse en el prólogo de un enfrentamiento que nadie habría podido imaginar.

La pregunta llegó de una manera tan inesperada como la propia historia de la fotografía. Fue Tom Brady, leyenda de la NFL y siete veces campeón del Super Bowl, quien le preguntó a Messi por aquella imagen.

Lo de esa foto es una locura. Me hice una foto con él cuando era un bebé, que ahora estemos los dos jugando la Copa del Mundo es una locura. Es uno de los mejores del mundo a sus 19 años, tiene toda la carrera por delante”, dijo Messi sobre la imagen en una convivencia con aficionados previo a la final del Mundial.

Lionel Messi y Lamine Yamal durante la fotografía que se hizo viral. Redes sociales

El argentino y el español también comparten varias coincidencias dentro de la cancha. Ambos son zurdos, utilizaron el número 10 y construyeron parte de su historia en el Barcelona, aunque pertenecen a generaciones distintas. Ahora, sus caminos se cruzarán en el escenario más importante del futbol.

Messi, que buscará agregar otro título mundial a su legado, elogió al joven Yamal, aunque advirtió que Argentina hará todo lo posible para evitar que muestre su mejor versión en la final.