Donald Trump quiere el Mundial 2038 sin México ni Canadá

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, expresó su intención de que el país vuelva a organizar una Copa del Mundo de manera individual en 2028, sin compartir la sede con México y Canadá, como ocurrió en la edición de 2026.

Durante un evento realizado en la Torre Trump junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, el mandatario habló sobre el éxito del torneo y aseguró que le gustaría que Estados Unidos repitiera como anfitrión, aunque sin sus socios de la candidatura anterior.

Sugiero, porque ha sido tan exitoso (...) lo que deberíamos hacer es elegir a EE.UU. de nuevo y dejar a México y Canadá fuera. Fue bonito tenerlos. Pero elegimos a alguien más para el siguiente.

Trump también bromeó con una idea que, según dijo, le comentó el presidente de la FIFA sobre una futura organización conjunta entre Estados Unidos y China.

Gianni tuvo otra idea, dijo que podemos tener a China y EE.UU. la próxima vez, así podemos tener un bonito y corto vuelo entre partidos. A los jugadores les encantaría

Trump reconoce que habló con Infantino por la expulsión de Balogun

Durante el mismo evento, Trump reveló que sostuvo una conversación con Gianni Infantino después de la tarjeta roja que recibió Folarin Balogun en el partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

El presidente estadounidense aseguró que se comunicó con el dirigente de la FIFA para expresar su inconformidad por la expulsión del delantero..

Me vi forzado a llamar a Gianni y hacer una recomendación (...). ¡Dejen que ese tipo termine el partido! No, no dije eso. Dije: me gustaría poner una queja. No sabía qué iba a pasar, pero es mejor cómo salió todo, porque no hay controversia: ganaron el partido.

Tras la resolución de la FIFA, Balogun no recibió un partido de suspensión y pudo disputar el encuentro de octavos de final frente a Bélgica, en el que Estados Unidos quedó eliminado del torneo.

Trump confirmó que llamó a Infantino por la roja a Balogun. REUTERS

Trump destaca la asistencia al Mundial

Durante su participación en la Torre Trump, el mandatario también aseguró que la Copa del Mundo ha superado las expectativas en cuanto a asistencia a los estadios.

De acuerdo con sus declaraciones, el torneo ha reunido a más de 6.5 millones de aficionados, cifra que, según afirmó, lo convierte en el evento con mayor asistencia en la historia del deporte.

Además, Trump reconoció el trabajo de Gianni Infantino al frente de la organización del Mundial y destacó los momentos que, desde su perspectiva, ha dejado la competencia a lo largo del torneo.