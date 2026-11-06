¿Injustas las ausencias de Henry Martín y Malagón con Selección Mexicana? Israel Reyes reacciona

Israel Reyes pide calma para ciertos procesos de retorno con la Selección Mexicana, un par de ellos en el América. El defensa respaldó la calidad tanto del delantero Henry Martín como del guardameta Luis Ángel Malagón; ambos fueron descartados por el DT Rafael Márquez en la convocatoria de Nations League Concacaf, por los cuartos de final ante Jamaica.

"Ha estado increíble Henry (Martín) este torneo, se ha recuperado de momentos difíciles, no estuvo con nosotros acá. Si sigue haciendo las cosas así, va a llegar esa convocatoria".

A falta de dos jornadas del Apertura 2026, Henry Martín es el segundo mejor anotador del Apertura 2026, con 10 anotaciones. El mejor mexicano del momento; el liderato de artilleros lo ostenta el venezolano Salomón Rondón.

"Es cuestión de gustos, de la idea de cada entrenador, como te sirva en el plan de juego y las ideas que tiene en el vestidor. Él tiene que estar tranquilo del gran trabajo que está haciendo con nosotros de nuevo, él está aquí para ser campeón y levantar títulos".

La última vez que Henry Martín jugó con la Selección Mexicana fue en noviembre de 2024 (cuartos de final de Nations League Concacaf), contra Honduras.

En total, la Bomba registra un saldo tricolor de 46 juegos y 11 anotaciones.

Respaldo para Malagón

Israel Reyes no ha dejado de mostrar su apoyo a Luis Ángel Malagón. El meta se perdió el Mundial 2026 tras una rotura del tendón de Aquiles.

"Hemos compartido muchos momentos en Selección y siempre ha sido su ilusión estar, les transmitía mucho lo del Mundial y después de tantos meses, está de nuevo con nosotros y recuerda su nivel.

Es paso a paso volver a las canchas y estar en su mejor nivel. Para mí, es un arquero de Selección, tengo la certeza de que tarde o temprano le va a llegar la oportunidad. Nos daría gusto tenerlo en Selección".

El portero que volvió a la titularidad con el América tiene un registro de Selección Mexicana de 19 partidos.

En la eliminatoria contra Jamaica, en esta ocasión Rafa Márquez vuelve a echar mano de los porteros Raúl Rangel, Óscar García y Alex Padilla.

Por otro ciclo más

Del América, además de Israel Reyes, la Selección Mexicana convocó al defensor Kevin Álvarez, y a los medios Erick Sánchez e Isaías Violante.

"Feliz, siempre feliz de estar con todos. Es algo que me mueve bastante, con lo que me despierto todos los días, cuando comparto vestidor de Selección con amigos del club también me mueve bastante".

La consolidación de Israel Reyes se traduce en 41 partidos en Selección (2 goles), al tiempo que compite con los militantes en Europa, Johan Vásquez y César Montes.

Y va por más ahora que fue considerado para los juegos ante Jamaica y cuya preparación comenzará desde el martes en el Caribe mexicano.

"Feliz, siempre feliz de estar con todos, es algo que me mueve bastante, es algo con lo que me despierto todos los días. Cuando comparto vestidor de Selección con amigos del club me mueve bastante.