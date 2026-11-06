El América sí va con sed de revancha contra los Pumas, confiesa Israel Reyes 

Israel Reyes todavía recuerda la sensación de ver a sus compañeros del América ser eliminados por Pumas en la semifinal del torneo pasado. El defensa central se encontraba con la Selección Mexicana, miraba desde un monitor la despedida azulcrema que hoy se convierte en deuda.

"Queremos ganarlo. Me acuerdo de que todos estaban con la ilusión de estar peleando las finales. Me quedé con ganas de haberlos enfrentado, los compañeros tienen ganas de volver a plantarnos, queremos estar en lo más alto y con tranquilidad", dijo el defensor previo a la práctica vespertina en Coapa.

Con el duelo ante Pumas en puerta, Israel Reyes también cayó en cuenta la serie de clásicos que no han ganado bajo las órdenes de Guillermo Almada.

"Deuda, no lo hablamos. No lo mencionamos, no sabíamos ese dato. En este torneo buscamos ser un equipo muy intenso, buscamos ganar todos los partidos, Clásicos los tenemos que ganar. Queremos estar arriba, estar en los primeros lugares siempre. Y para ganar todo tenemos que ganar este tipo de partidos", añadió.

Pero el central no omite la obligación de ganar que se les inculca en el americanismo y con mayor fuerza si se suma el factor del DT Guillermo Almada.

"Los clásicos es lo que te plantean como algo importante, no es negociable perder ni empatar. Lo sabemos, en esta era con Guillermo (Almada) queremos ganar un clásico, irnos tranquilos en las últimas jornadas del torneo. Existe una rivalidad fuerte entre nosotros, lo vivimos emocional también. Ganar esos partidos es algo de ley y esperemos que así sea".

Sobre la manera de trabajar del técnico uruguayo, Israel Reyes describió el estilo recio.

"Ha sido muy encajoso con nosotros en ese aspecto, no nos podemos permitir no ganar tres partidos seguidos, no nos gusta y no se siente bien, no nos sentimos cómodos en la cancha con no ganar, es algo que tenemos que hacer.

Él está muy cerca de nosotros, nos lo transmite y en cada partido es muy intenso, nos lo transmite todos los días. Siempre tratas de mejorar en cancha como grupo. No es fácil que haya un entrenador nuevo y estemos en primer lugar. Había muchas ideas de André (Jardine) y el equipo por momentos se ha adaptado muy bien. Confío en que mañana vamos a ver la cara de un América ganador".

Otro objetivo de las Águilas en el Apertura 2026, con dos jornadas a finalizar la fase regular, es llegar a Liguilla entre los mejores cuatro, por la condición de jugar la vuelta de local.

"Cada uno se juega todo. No podemos relajarnos, porque alguien nos puede alcanzar. Jugar la Liguilla de local es lo que espera todo equipo. Ellos están con la llamada de atención de clasificar, es uno de los grades y no estar, no se lo pueden permitir. Los dos vamos a ir con todo y siento que va a ser un partido muy reñido".

La visita del América al Olímpico Universitario, este sábado por la noche, no contará con la actividad de los volantes Alejandro Zendejas y de Brian Rodríguez, este último un golpe anímico para Israel Reyes.

"Brian se ha convertido en alguien importantísimo, alguien que marca diferencia y lo sabemos todos, hace mucho la diferencia dentro del campo. Creo y confío bastante en Óscar (Perea) que lo ha hecho muy bien, la directiva trajo muchos refuerzos por eso mismo, para volver a levantar un título. Sé que extrañaremos a Brian, pero Óscar Perea hará muy bien las cosas si le toca jugar", sentenció respecto al choque de jornada 16 y el optimismo de cortar la racha de tres partidos sin triunfos (1-2 Pachuca, 2-2 Tijuana y 2-2 Toluca).