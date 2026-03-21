Erick Portillo conquista histórica medalla de plata para México en salto de altura en el Mundial Indoor 2026

En una mañana de sábado que quedará grabada en los anales del atletismo mexicano, Erick Portillo se elevó sobre el listón y las expectativas para colgarse la medalla de plata en la final de salto de altura del Campeonato Mundial de Atletismo Indoor 2026. Con un salto de 2.30 metros, el atleta olímpico en París 2024 no sólo alcanzó el podio, sino que estableció su mejor registro personal en el momento de mayor presión de su carrera.

La presea de Portillo representa apenas la tercera medalla para México en la historia de esta competición y se convierte automáticamente en el mejor resultado histórico para el país en una cita mundialista bajo techo. El saltador, que ya había mostrado su calidad en París 2024, confirmó su estatus como uno de los referentes globales de la disciplina al pelear palmo a palmo el metal dorado.

Reñida competencia en Polonia

La prueba en territorio polaco fue una reñida batalla. Portillo superó los 2.30 metros con una técnica depurada, superando su anterior marca personal (PB) y presionando hasta el último instante al ucraniano Oleh Doroshchuk. El europeo terminó adjudicándose el oro por criterios de desempate al registrar la misma marca de 2.30 metros, la cual significó su mejor registro de la temporada. El podio lo completó el jamaicano Raymond Richards con 2.26 metros, misma altura que alcanzó el surcoreano Sanghyeok Woo.

Mexico's Erick Portillo clears the bar in the Men's High Jump final during the World Athletics Indoor Championships Kujawy Pomorze 2026 in Torun, Poland on March 21, 2026. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) AFP

La plata de Portillo es el fruto de un ciclo de preparación meticuloso en Europa. El mexicano tuvo base de entrenamiento en Zúrich, Suiza, bajo la tutela del entrenador Lázaro Paz y en compañía de su hermano, el también saltador Jair Portillo. Esa estabilidad técnica en el extranjero fue clave para que llegara al Mundial de Polonia con ritmo de competencia tras haber obtenido un bronce semanas antes en el High Jump Meeting Beskyd Bar en la República Checa.

La medalla de plata se suma ahora a la selecta vitrina del atletismo nacional, marcando un hito de superación para un deportista que ha hecho de la constancia su sello distintivo en las pistas internacionales.

Posiciones de la prueba

1 2.30 m Oleh Doroshchuk (Ucrania)

2 2.30 m Erick Portillo (México)

3 2.26 m Raymond Richards (Jamaica)

3 2.26 m Sanghyeok Woo (Corea del Sur)