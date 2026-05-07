Un exequipo de Hugo Sánchez disputará un título y aquí te damos los detalles

El Rayo Vallecano acaba de hacer historia hoy, 7 de mayo de 2026, al clasificarse para su primera final europea tras derrotar al Racing de Estrasburgo en las semifinales de la Conference League. El equipo madrileño se impuso 1-0 en el partido de vuelta, en Francia, con un gol de Alemão al minuto 42, sellando un global de 2-0.

Este hito representa la máxima gloria para un club que lleva con orgullo su identidad de barrio, humilde y obrero, representando a Vallecas ante los ojos de todo el continente. Es la culminación de un camino que comenzó en las calles de Madrid y que ha visto desfilar a leyendas mundiales; entre ellas, el histórico goleador mexicano Hugo Sánchez, que en la temporada 1993-94 vistió la franja roja, aportando su jerarquía a un equipo que hoy, décadas después, deja de ser solamente el orgullo de su gente para buscar su primer título oficial en Europa.

El Rayo Vallecano, de visita, se anotó un éxito histórico. AFP

La de Hugo Sánchez en Vallecas es una historia agridulce

Aunque Hugo Sánchez ya tenía 35 años y venía de una salida tensa del América, su desempeño individual en el Rayo fue sorprendente: anotó 16 goles en 29 partidos de liga durante la temporada 1993-94. De hecho, fue el máximo goleador de todos los equipos madrileños ese año, superando incluso a los delanteros del Real Madrid.

Sin embargo, a nivel colectivo y personal, las cosas no terminaron bien. A pesar de sus goles, el Rayo terminó en el puesto 17 y tuvo que jugar una promoción contra el Compostela. Hugo falló un penal clave en el partido de ida y terminó expulsado en el juego de desempate, mientras el equipo consumaba su descenso a Segunda División.

Pero la situación no se limitó al campo de juego. La relación de Hugo con el dueño del club en ese entonces, José María Ruiz-Mateos, fue explosiva. Ruiz-Mateos llegó a acusarlo públicamente de falta de profesionalismo, mientras que Hugo defendió su entrega pese a las lesiones.

Hugo, con sus compañeros del Rayo. Mexsport

El propio Hugo ha recordado esa etapa con tristeza, calificándola como un año "desgarrador" en el que sus goles no bastaron para salvar al equipo del barrio, un equipo con raíces obreras. En Vallecas, el club es un símbolo de resistencia y orgullo local.

Fue un final accidentado para Hugo en Madrid, pero dejó una marca goleadora que tardó más de 20 años en ser superada en Vallecas. Hoy, el Rayo hizo historia para sorpresa de propios y extraños en el futbol del Viejo Continente.