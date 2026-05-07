Aryna Sabalenka firme en Roma: debuta con victoria y asegura el liderato mundial

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka inició con éxito su participación en el WTA 1000 de Roma. En su presentación oficial en el Foro Itálico, la actual número uno del mundo superó a la checa Barbora Krejcikova con parciales de 6-2 y 6-3, logrando así su clasificación a la ronda de dieciseisavos de final.

A pesar de un comienzo con dudas, donde perdió su servicio en el primer juego del encuentro, Sabalenka recuperó rápidamente el ritmo competitivo. El duelo, que se extendió por aproximadamente una hora y media, mostró a una jugadora bielorrusa decidida a recuperar sensaciones tras su reciente eliminación en los cuartos de final de Madrid. Por su parte, Krejcikova, quien ocupa la posición 53 del ranking y regresaba tras una lesión, ofreció resistencia con intercambios prolongados, pero no logró capitalizar las oportunidades de quiebre en el segundo set.

Con este triunfo, Sabalenka garantiza su permanencia en la cima del ranking de la WTA, alcanzando un total de 90 semanas como la mejor del mundo. A sus 28 años, la ganadora del "Sunshine Double" en la presente temporada busca conquistar su primer título en la arcilla romana, un escenario donde ya disputó la final en 2024. Actualmente, es la jugadora en activo con mayor éxito en torneos de categoría 1000, acumulando 11 títulos y un récord de victorias en este nivel.

Más allá de lo deportivo, la jornada estuvo marcada por la postura de la bielorrusa respecto a la distribución de premios económicos en los Grand Slam. Sabalenka reiteró la posibilidad de un boicot por parte de los jugadores si no se mejora el porcentaje de ganancias, una iniciativa que ha sumado apoyos de figuras como Novak Djokovic y Jannik Sinner.

En la siguiente etapa del certamen, la líder del circuito se enfrentará a la rumana Sorana Cirstea, número 27 del mundo, con el objetivo de seguir avanzando hacia uno de los pocos trofeos de esta categoría que aún no figuran en sus vitrinas.