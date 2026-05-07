Keylor Navas no ve favorito entre Pumas y América

Keylor Navas no ve a un favorito claro en la serie entre Pumas y América. A pesar de que los universitarios dejaron escapar una ventaja de 1-3 en el juego de Ida y terminaron empatando 3-3, el arquero costarricense aseguró que la eliminatoria sigue completamente abierta rumbo al duelo de Vuelta de los Cuartos de Final.

El guardameta auriazul dejó claro que dentro del plantel no existe la sensación de llegar debilitados al compromiso del domingo y señaló que en una serie de este tipo cualquier escenario puede cambiar en cuestión de minutos. Para Pumas, el objetivo sigue siendo el mismo: mantener el orden, competir con intensidad y aprovechar cualquier oportunidad frente al acérrimo rival.

¿Si hubiéramos ganado 4-0 estaría muerto el América y no viene a jugar el domingo? Los partidos hay que jugarlos todos. Ellos como nosotros tienen el mismo chance. Nosotros lo tenemos claro, somos muy conscientes de lo que hay que hacer para estar en semifinal y respetamos al rival. Hay que trabajar con humildad y sacrificio”, expresó Keylor Navas.

El tricampeón de la Champions League también habló sobre la polémica que se generó tras la alineación indebida de las Águilas en el encuentro de Ida, aunque evitó engancharse en el tema y prefirió enfocarse únicamente en lo futbolístico. El costarricense consideró que ese asunto corresponde más a temas administrativos que a situaciones relacionadas con el arbitraje dentro de la cancha.

Yo creo que es un tema administrativo. A nivel de grupo estamos enfocados y tranquilos en lo que nos toca que es en la cancha. Por el tema del arbitraje, los árbitros tienen mucho que pensar con decisiones muy rápidas para pensar en si un equipo hace un cambio bien o mal. Eso corresponde a cada cuerpo técnico y eso va más allá de la decisión de un árbitro”, comentó el arquero costarricense.

Navas incluso aseguró que el momento incómodo se vivió del lado americanista y reiteró su confianza en el trabajo arbitral rumbo al compromiso definitivo en Ciudad Universitaria, donde se definirá al semifinalista.

Estamos tranquilos. El momento incómodo pasó del otro lado y no tiene que afectarnos en nada. Los árbitros son profesionales para enfrentar un partido como estos. Confiamos en su trabajo, en su lealtad y que piten lo que consideren”, agregó el portero de Pumas.

Sobre la convocatoria de Guillermo Martínez con la Selección Mexicana para el Mundial 2026, el guardameta reconoció que el grupo siente alegría por su compañero, aunque admitió que perderán a un futbolista importante en plena Liguilla. Además, destacó el esfuerzo que realizó el delantero para alcanzar esa oportunidad con el combinado nacional.

Cuando hablamos con él lo felicitamos, le hicimos pasillo y es el reflejo del esfuerzo de los futbolistas que tienen el privilegio de estar en un Mundial. Para nosotros lo perdemos, pero él trabajó para eso”, explicó el arquero.

Finalmente, Keylor Navas no dudó en llenar de elogios a Efraín Juárez, a quien señaló como una de las piezas más importantes en el crecimiento futbolístico de Pumas durante las últimas semanas. El costarricense destacó especialmente la capacidad del técnico mexicano para enseñar y convencer al grupo de su idea de juego.