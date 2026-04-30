Infantino recibe gran respaldo para su reelección en FIFA

Gianni Infantino sumó fuertes respaldos de cara a su reelección como presidente de la FIFA, luego del apoyo que mostraron las confederaciones de África y Asia.

La Confederación Africana de Futbol (CAF) indicó que acordaron por unanimidad apoyar al dirigente si se presenta a la reelección.

Gianni Infantino suma el apoyo de tres Confederaciones Reuters

Por su parte, la Confederación Asiática de Futbol mostró también su apoyo a Gianni Infantino como candidato a presidente de la FIFA para el periodo 2027-2031.

“La FIFA se encuentra en su mejor situación de la historia y ofrecemos nuestro continuo y total apoyo a (Infantino) como candidato a presidente de la FIFA para el periodo 2027-2031, tal como la AFC y el futbol asiático lo han respaldado siempre desde su elección en 2016”, declaró el jeque Salman bin Ebrahim Al Khalifa, presidente de la AFC.

¿CUÁNTOS VOTOS SUMAN ESTAS DOS CONFEDERACIONES?

- 101 votos, de un total de 211.

¿QUIÉN MÁS RESPALDA A GIANNI INFANTINO PARA SU REELECCIÓN?

- La Conmebol, que aporta 10 votos.

Gianni Infantino asumió el cargo de la FIFA en 2016, tras el escándalo de corrupción que provocó la caída de Joseph Blatter. Posteriormente fue reelegido en el cargo en 2019 y 2023.

Aunque los estatutos de la FIFA limitan a sus presidentes a tres mandatos en el cargo, Infantino puede presentarse a la reelección el próximo año después de que el organismo dictaminara que su primer mandato parcial, de 2016 a 2019, tras la destitución de Blatter, no contaba para el total.

Con información de AFP.