Infantino se queda sin otro aliado: Italia retira su apoyo
La Federación Italiana de Futbol retiró su apoyo a Gianni Infantino de cara a las elecciones presidenciales de la FIFA
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se quedó sin otro aliado rumbo a la candidatura para su reelección en 2027, debido a que la Federación Italiana de Futbol le retiró su apoyo.
“La Federación Italiana de Futbol decidió retirar su apoyo a la candidatura de Gianni Infantino para las elecciones a la presidencia de la FIFA previstas en marzo de 2027”, afirmó.
La FIGC se pronunció en total sintonía con la UEFA con respecto a las recientes iniciativas lanzadas por el presidente de la FIFA en materia de gobernanza y desarrollo de las competiciones internacionales.
“Seguiremos trabajando junto a la UEFA y las demás federaciones europeas para promover una visión del futbol basada en el mérito, la solidaridad, la sostenibilidad y el papel central de los aficionados”, indicó Giovanni Malago, presidente de la FIGC.
LAS CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES QUE RETIRARON EL APOYO A GIANNI INFANTINO:
- UEFA.
- CONCACAF.
- AFC.
- Italia.
- Suecia.
- Escocia.
- Nueva Zelanda.
Asimismo, colectivos de aficionados, exjugadores y otros sectores tomaron posición contra el dirigente.
¿QUÉ NECESITA GIANNI INFANTINO PARA REELEGIRSE EN LA FIFA?
- Una mayoría simple de los votos de las 211 federaciones afiliadas a la FIFA.
Todo cambió para Infantino a principios del mes de agosto. Sorprendió con el plan de crear la empresa externa FIFA Forward Enterprise (FFE) para gestionar las actividades comerciales del organismo y torneos como los Mundiales, con la llegada de inversores privados.