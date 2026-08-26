Infantino se queda sin otro aliado: Italia retira su apoyo

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se quedó sin otro aliado rumbo a la candidatura para su reelección en 2027, debido a que la Federación Italiana de Futbol le retiró su apoyo.

“La Federación Italiana de Futbol decidió retirar su apoyo a la candidatura de Gianni Infantino para las elecciones a la presidencia de la FIFA previstas en marzo de 2027”, afirmó.

La FIGC se pronunció en total sintonía con la UEFA Reuters

La FIGC se pronunció en total sintonía con la UEFA con respecto a las recientes iniciativas lanzadas por el presidente de la FIFA en materia de gobernanza y desarrollo de las competiciones internacionales.

“Seguiremos trabajando junto a la UEFA y las demás federaciones europeas para promover una visión del futbol basada en el mérito, la solidaridad, la sostenibilidad y el papel central de los aficionados”, indicó Giovanni Malago, presidente de la FIGC.

LAS CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES QUE RETIRARON EL APOYO A GIANNI INFANTINO:

UEFA.

CONCACAF.

AFC.

Italia.

Suecia.

Escocia.

Nueva Zelanda.

Asimismo, colectivos de aficionados, exjugadores y otros sectores tomaron posición contra el dirigente.

Al momento, Gianni Infantino es el único candidato a las elecciones presidenciales de la FIFA Reuters

¿QUÉ NECESITA GIANNI INFANTINO PARA REELEGIRSE EN LA FIFA?

- Una mayoría simple de los votos de las 211 federaciones afiliadas a la FIFA.

Todo cambió para Infantino a principios del mes de agosto. Sorprendió con el plan de crear la empresa externa FIFA Forward Enterprise (FFE) para gestionar las actividades comerciales del organismo y torneos como los Mundiales, con la llegada de inversores privados.