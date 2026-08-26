La Leagues Cup alaba el golazo de Orbelín Pineda

Orbelín Pineda se rifó con un golazo desde fuera del área que le dio el pase al Monterrey a las semifinales de la Leagues Cup 2026, tras vencer 2-1 al Chicago Fire. El torneo destacó la “joyita” que se aventó el mexicano en la cancha del SeatGeek Stadium en Bridgeview, Illinois.

No era para más. En una jugada que inició en territorio del Monterrey, Lucas Ocampo llegó casi al área para mandar un remate que fue desviado, por lo que Orbelín Pineda controló el balón y de derecha mandó un espectacular disparo de media distancia para el 2-1 al minuto 83.

“Pero, ¡qué golazo de Rayados! Golazo de Orbelín Pineda, que desde media distancia pone a Monterrey arriba en el marcador”, destacó la Leagues Cup en redes sociales.

Por su parte, la Liga MX también alabó el golecito del mexicano: “No, no, no, no… Apaguen todo y vámonos por favor. ¡La ‘joya’ de gol que acaba de hacer Orbelín Pineda para Rayados, por favor!”.

El técnico Matías Almeyda se sumó a los elogios y destacó que es uno de los futbolistas más completos que ha entrenado y subrayó la humildad que tiene.

“El gol de Orbe es una de las características que tiene él, es un jugador que tiene buen disparo de media distancia, pero aparte del gol, le valoro esa entrega que tiene. Es uno de los futbolistas más completos que he entrenado y humilde. Cuando un futbolista juega bien al futbol y es humilde, lo hace más grande y este es el caso”, mencionó Almeyda en conferencia de prensa.

Matías Almeyda se congratuló del golazo de Orbelín Pineda en la Leagues Cup 2026 Mexsport

Monterrey se sobrepuso a su llegada a la sede del partido con un día de retraso, ya que por problemas técnicos su avión no pudo salir del estado mexicano.

Ahora, los Rayados enfrentarán en semifinales al ganador del cruce entre el América y Columbus Crew, que jugarán este miércoles en el estadio Dignity Health Sports Park en Carson, California.