Inesperada reacción de André Jardine por advertencia del 'Turco' Mohamed 

André Jardine tomó de buena fe el polémico consejo de Antonio Mohamed, previo a su duelo del 18 de abril sobre la cancha del Estadio Banorte, el cual derivó en una campal de jugadores y cuerpo técnico de ambos bandos.

El Turco, quien fuera técnico y hasta campeón con las Águilas, le dijo a Jardine en aquel encuentro: "Tranquilidad. En este equipo cuando están las cosas malas, son malos".

Las palabras de Mohamed fueron captadas por las cámaras de TUDN, por lo que se hicieron virales.

Hoy, previo a la Liguilla en el que América, André Jardine reveló su sentir ante la advertencia del ahora entrenador de los Diablos Rojos del Toluca.

"Cada uno siente el club a su forma, yo hablo por mí y soy feliz, hasta afortunado de llevar prácticamente tres años dirigiendo al América con sensación de respaldo de los jugadores, de la directiva, porque pasamos buenos y malos momentos, les pasa a todos los clubes del mundo, aquí no es tan normal tener un tricampeonato, es difícil de conseguir, vivimos más momentos felices, cada uno siente a su forma", respondió el técnico de las Águilas.

A pesar del irregular paso en el torneo, al clasificarse en octavo lugar, sumado al fracaso internacional de la Concacaf Champions Cup, André Jardine se dijo tranquilo por el respaldo del entorno americanista.

"De la alegría que tengo, ya hablé de directiva y jugadores, pero el cariño de la afición es impresionante, es parte de este club, pero cuando salgo con mi familia o en una plaza, no hay ocasión que no haya recibido cariño y mi manera de retribuir ese cariño es dejando todo, años de trabajo duro, cansado, pero vale la pena porque hay reciprocidad. Con ese respaldo es mantener todo de mí, trabajar en mente y alma, así soy de profesional al estar donde me quieran, doy toda el alma".