¡Indignante! Cuenta de F1 enfurece a México por meme sobre "Checo" Pérez y el narcotráfico

Una cuenta de memes de la F1 se ha ganado las críticas de diversos mexicanos y latinoamericanos luego de crear un meme relacionado con Sergio “Checo” Pérez y el crimen organizado, esto a tan solo unos días del arranque de la temporada 2026 con el Gran Premio de Australia.

Para “Checo” Pérez el 2026 será su regreso a la Fórmula 1 luego de un año de ausencia tras haber salida de Red Bull Racing, equipo con el que no pudo cumplir sus dos años de extensión de acuerdo. Ahora, Pérez se enfoca en su aventura con Cadillac, una escudería con la que inicia de cero en un proyecto donde el objetivo es tener desarrollo a lo largo de la temporada.

El comentario xenófobo contra Sergio Pérez en las redes

La cuenta F1 Parody que tiene más de 47 mil seguidores en Instagram publicó una imagen con Sergio Pérez y el letrero de “Última hora” con la leyenda “Sergio Pérez perderá el Gran Premio de Australia porque el cartel lo necesita”.

Los comentarios han sido diversos, desde aquellos que han calificado de “insensible” el posteo dado que hubo personal de seguridad que falleció, hasta aquellos que cuestionaron si es momento de reírse de la situación que vivió México el fin de semana pasado: “No da risa, es un tema serio que está sucediendo en México donde personas han perdido familiares” mientras que otros usuarios agregaron “es un posteo estúpido”.

Para otros usuarios, especialmente extranjeros, la situación solo debe ser tomada como un meme y no en serio. Sin embargo, algunos aficionados han cuestionado que solo se hacen este tipo de comentarios de Sergio Pérez calificándolos de xenófobos.

¿Cuándo arranca la temporada 2026 de la F1?

La temporada 2026 y el regreso de Sergio Pérez se dará la próxima semana desde el 6 de marzo, aunque en realidad será el 5 de marzo tiempo del centro de México con las primeras prácticas libres.