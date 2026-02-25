¡Bomba en la Liga MX! Diego Lainez renueva con losTigres hasta 2029

En un movimiento que sacude el mercado de la Liga MX, los Tigres de la UANL hicieron oficial la renovación de Diego Lainez. El habilidoso extremo mexicano, que se ha convertido en un pilar fundamental para la ofensiva universitaria, extendió su vínculo contractual este 25 de febrero de 2026, asegurando su permanencia en la institución regia hasta el año 2029.

La directiva felina no quiso dejar espacio a las especulaciones. Tras meses de negociaciones y ante el interés de algunos equipos en el extranjero, el cuadro regio anunció este hecho en sus redes sociales bajo el lema "La historia sigue". Así, el canterano americanista seguirá portando la elástica del equipo de la Autónoma de Nuevo León. Esta incluye una extensión de tres años y una mejora salarial sustancial.

Desde su llegada, Lainez ha pasado de ser una promesa a una realidad táctica. Su capacidad para desbordar y su reciente sacrificio defensivo han convencido a la afición del Volcán, que hoy celebra la continuidad de un jugador clave de cara a las aspiraciones de título y su posible convocatoria para la Copa del Mundo 2026.

La actualidad de Lainez en el Clausura 2026 y la Concachampions

El rendimiento de Diego Lainez en el presente semestre justifica plenamente su renovación. El atacante ha mostrado una efectividad envidiable tanto en el torneo local como en la vitrina internacional.

Diego Lainez aspira a jugar el Mundial 2026. Mexsport

En lo que va del certamen doméstico, Lainez ha disputado el 85% de los minutos posibles. Sus números reflejan una evolución en la toma de decisiones: lleva ocho partidos, todos como titular, tres notaciones y cuatro pases de gol, liderando este rubro dentro del plantel felino. Asimismo, promedia 4.2 regates por encuentro, siendo el jugador más desequilibrante del esquema táctico actual.

En el plano internacional ha sido el revulsivo necesario para que Tigres avance con paso firme en las fases de eliminación directa de la Concachampions, torneo en el que marcó una diana en la ronda de octavos de final. Ha intervenido en el 60% de las anotaciones del equipo en este torneo en el que registra 88% de precisión en sus pases, demostrando una claridad técnica superior ante rivales de la MLS y Centroamérica.

Con este nuevo acuerdo, los Tigres protegen a su estrella y aseguran que siga brillando en Monterrey. La apuesta es construir una dinastía alrededor de jóvenes figuras de peso que ya saben lo que es ser campeón con la institución.