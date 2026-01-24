¡Increíble! Como 1907 golea 6-0 al Torino y sueña con la Champions League

El Como 1907 dio un golpe de autoridad en la Serie A al golear 6-0 al Torino en la Jornada 22, consolidándose en la quinta posición con 40 puntos y cada vez más cerca de los puestos de Champions League.

El equipo dirigido por Cesc Fàbregas mostró un nivel arrollador, confirmando su gran momento tras la victoria 3-0 ante la Lazio hace apenas unos días. El proyecto futbolístico del club parece avanzar con pasos firmes, y esta contundente victoria lo ha demostrado.

Aunque sin necesidad de un Nico Paz en plan deslumbrante, el Como se afianzó en el quinto lugar y superó a la Juventus, colocándose a solo dos puntos de la Roma, dentro de la zona que otorga acceso a la Champions League. La segunda vuelta de la Serie A se ha puesto al rojo vivo.

El Como 1907 está peleando sorpresivamente por meterse a la Champions League Como_1907

A estas alturas del torneo, pocos imaginaban que el Como pelearía palmo a palmo con los equipos históricos de Italia, mostrando que su crecimiento no es casualidad.

Actualmente, los equipos clasificados a la Liga de Campeones de Europa son: Inter (52 puntos), Milan (46), Napoli(43) y Roma (42), mientras que el Como se ubica quinto con 40 unidades, por encima de la Juventus con 39, en zona de Europa League.

La goleada 6-0 ante el Torino se convierte en una de las victorias más importantes en la historia del club, dejando claro que el Como 1907 tiene como objetivo ser un protagonista serio en la Serie A, pese a la distancia histórica con los equipos que dominan la liga temporada tras temporada.