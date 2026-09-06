Ayoub El Kaabi se fractura y la Hormiga González apunta a ser su reemplazo

Ayoub El Kaabi, delantero titular del Olympiacos, sufrió una fractura de tibia durante el empate 1-1 ante Volos New Football Club este sábado 5 de septiembre. De acuerdo con el medio griego Sportal, el atacante marroquí requirió una intervención quirúrgica y su recuperación podría prolongarse durante varios meses.

El Kaabi fue trasladado a un hospital después del encuentro para recibir una valoración médica. Los estudios confirmaron la fractura y determinaron que debía pasar por el quirófano para tratar la lesión.

El Kaabi fue operado este domingo

La cirugía se realizó durante la mañana de este domingo 6 de septiembre y estuvo a cargo del doctor Christos Theo, responsable de los servicios médicos del Olympiacos, según la información publicada por Sportal.

El procedimiento concluyó sin mayores contratiempos. El delantero ahora deberá comenzar un proceso de recuperación y rehabilitación antes de regresar a la actividad física con el conjunto de El Pireo.

La lesión representa una baja para el Olympiacos en un periodo con compromisos en tres competiciones. El equipo disputará encuentros de la Superliga y la Copa de Grecia, además de iniciar su participación en la UEFA Europa League a partir del 16 de septiembre.

Armando “Hormiga” González apunta a ocupar su lugar

José Luis Mendilibar recurrió al mexicano Armando “Hormiga” González como sustituto de El Kaabi después de la lesión. El atacante ya había tenido participación como titular a media semana, cuando Olympiacos enfrentó al AE Larissa en la primera fecha de la Copa de Grecia.

En ese partido, González marcó un gol y registró una asistencia, actuación que ahora le permite perfilarse para ocupar el lugar del delantero marroquí en la formación inicial durante su ausencia.

El mexicano tendrá por delante una agenda con compromisos en las tres competiciones que disputa el club.

Los siguientes partidos son:

Olympiacos vs. Volos New Football Club | Copa de Grecia | martes 8 de septiembre | 12:45 horas

Olympiacos vs. OFI | Super Liga de Grecia | sábado 12 de septiembre | 10:00 horas

Olympiacos vs. Jagiellonia Białystok | Europa League | miércoles 16 de septiembre | 13:00 horas

Levadia­kos vs. Olympiacos | Super Liga de Grecia | sábado 19 de septiembre | Por definirse

Olympiacos vs. Panathinaikos | Super Liga de Grecia | 10 de octubre | Por definirse

Marsella vs. Olympiacos | Europa League | 15 de octubre | 13:00 horas