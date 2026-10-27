Memo Ochoa defiende proceso de Rafa Márquez con la Selección Mexicana

Guillermo Ochoa se entusiasma por la nueva gestión técnica de la Selección Mexicana. Ver a Rafa Márquez como entrenador le genera una sólida confianza, similar a cuando compartieron vestidor dentro del representativo nacional.

"No hay duda en eso, cuando se decide por un entrenador y se firma por un tiempo, hay que darle el tiempo, los amistosos son para eso, hay que ir con calma", refirió Memo Ochoa, pese al debut de Márquez en Estados Unidos, con un saldo que culminó con dos empates y dos derrotas.

Parte de comenzar un nuevo ciclo mundialista, el cambio generacional toma un papel protagonista, anticipó Memo Ochoa.

"Hoy que se arranca con Rafa, los chicos tendrán que adecuarse al estilo de lo que pide Rafa, que no es el mismo de Javier Aguirre, poco a poco se verá la mano de Rafa, tiene la experiencia de dirigir, sabe lo que es estar en la Selección", destacó el exportero.

Pide paciencia con Rafa Márquez

Y la clave para una exitosa carrera en la Selección la desmenuza el ex de las Águilas del América.

"Hay que tener calma como en todos lados, lo que cuenta son los partidos oficiales, hemos visto a nivel mundial que a veces los resultados no se dan, pero si hay esa paciencia, te terminan dando buenas cosas y en una Selección es así, no hay que precipitarse, hay poco tiempo de trabajo, es ir con calma".

Con 154 partidos con la Selección Mexicana y sus buenos deseos para Rafa Márquez como DT, Memo Ochoa recordó su última noche en la portería nacional: la victoria sobre Chequia (0-3) en el cierre de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026.

"Agradecido porque me toca vivir eso, gracias, estoy agradecido, a lo largo de mi carrera he sido bendecido por el cariño de la gente, me han exigido también, no todo ha sido bueno, para ese momento que Aguirre me dice que entraré, me puse emocionado, pero controlado con los nervios porque había que hacerlo bien.

"Disfruté, pero no podía irme del juego, porque los checos ya metían más delanteros y centros largos, pude disfrutarlo con mis compañeros y ellos querían que yo jugara, me preparé para jugar, no fue casualidad o para que Javier quedara bien con alguien", concluyó Memo Ochoa.

La siguiente prueba de la Selección Mexicana -y primer juego oficial en la era Rafa Márquez- será la llave de cuartos de final de la Concacaf Nations League. La ida se disputará de visita a Jamaica, en Kingston, el 14 de noviembre. Mientras que la vuelta se jugará el día 17 de noviembre, en Monterrey, Nuevo León.