Bayern Múnich y Borussia Dortmund disputan el liderato de la Bundesliga en el Der Klassiker

Bayern Múnich y Borussia Dortmund se enfrentarán este sábado 31 de octubre en una nueva edición del Der Klassiker, con el liderato de la Bundesliga en juego. Ambos clubes llegan invictos, empatados con 17 puntos después de siete jornadas, por lo que el ganador tomará ventaja en solitario en la clasificación.

El partido se disputará en el Allianz Arena, donde el conjunto bávaro buscará mantener su dominio reciente sobre su principal rival. La expectativa aumenta porque el resultado puede marcar una diferencia temprana en la pelea por el campeonato.

Bayern busca extender su dominio sobre el Dortmund

El Borussia Dortmund afrontará el clásico con el desafío de romper una racha sin victorias ante el Bayern que se mantiene desde 2024. En las últimas cinco ediciones del Der Klassiker, los bávaros consiguieron tres triunfos, mientras que los otros dos encuentros terminaron empatados.

Este antecedente coloca presión sobre el conjunto negriamarillo, que necesita encontrar la manera de superar a un rival que ha conseguido evitar su derrota en los enfrentamientos más recientes. Una victoria también le permitiría tomar el primer lugar de la Bundesliga y modificar la tendencia de los últimos clásicos.

Para el Bayern, el compromiso representa la oportunidad de aprovechar su condición de local y conservar la ventaja histórica reciente en este enfrentamiento. Con ambos clubes igualados en puntos, el resultado tendrá un efecto directo en la parte alta de la clasificación.

El Der Klassiker también marcará la presentación de Harry Kane ante su afición como reciente ganador del Balón de Oro al mejor jugador de la última temporada. El delantero inglés llegará al encuentro con ese reconocimiento.

¿Cuándo y dónde ver Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund?

El partido correspondiente al Der Klassiker entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund se jugará este sábado 31 de octubre en el Allianz Arena. El silbatazo inicial está programado para las 13:30 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión en vivo estará disponible por televisión de paga a través de FOX y en streaming mediante FOX One. El resultado definirá cuál de los dos clubes se queda con el liderato en solitario de la Bundesliga.