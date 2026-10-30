Atlas vence por la mínima al Atlético San Luis y acecha al América en el liderato

A la Fiesta Grande. Atlas venció en calidad de visitante al Atlético San Luis y aseguró su boleto a la Liguilla del Apertura 2026. Con un golazo solitario de Florián Monzón, los rojinegros derrotaron 0-1 a los potosinos y no solamente aseguraron su pase a Liguilla, sino que se pusieron en la segunda posición y acechan seriamente el liderato de América en la Tabla General.

La derrota de Querétaro ante Juárez calificó de manera virtual a los dirigidos por Hernán Crespo a Liguilla. Aunque matemáticamente no lo están, el duelo pendiente que tiene Gallos contra Rayados representa un duelo entre el octavo y noveno lugar. Por lo tanto, el equipo que pierda puntos ya no los alcanzaría en la clasificación.

Atlas MEXSPORT

¿Cómo fue la victoria de Atlas sobre Atlético San Luis?

En la primera mitad, Atlético San Luis tuvo la iniciativa desde el inicio hasta el final. Con posibilidades de aún meterse a Liguilla, los comandados por Diego Mejía buscaban hacerse sentir en casa e imponerse para seguir vivos. Incluso, durante los 45 minutos de inicio, los potosinos remataron casi 15 veces, aunque no generaban peligro suficiente.

Sin embargo, la insistencia que tenían sobre el arco de Atlas los acercaba aún más a las opciones reales de gol. Al minuto 23 se dio una de estas chances, pues la esférica le quedó al borde del área chica a David Rodríguez. Aunque su tiro fue desviado, los potosinos incrementaban sus opciones de ponerse en ventaja en el marcador.

Al 30’, una de las jugadas más peligrosas del primer tiempo llegó para San Luis. Desde fuera del área, el mismo Diego Rodríguez remató cruzado, pero Camilo Vargas alcanzó a desviar ese balón y mandarlo al tiro de esquina. Tras esto, hubo alguna otra aproximación sin mucha claridad, por lo que la pizarra se fue sin goles al medio tiempo.

Camilo Vargas, portero de Atlas MEXSPORT

Para la segunda mitad, los locales no iniciaron como en el primer tiempo y eso les costó. Con más de 15 minutos sin generar peligro, los Rojinegros comenzaron a adelantar líneas poco a poco en busca del gol de la ventaja. Florian Monzon al minuto 51 tuvo una de las más cercanas, pues en el área chica le cayó el balón, pero su intento fue bloqueado.

Pero instantes después, el mismo Florian no perdonó y anotó un golazo. Desde fuera del área, el delantero argentino le pegó con potencia y colgó la esférica en el ángulo, inatajable para Gibrán Lajud, portero de San Luis, y así anotó el 0-1 que le daba la ventaja a los visitantes. Tras esto, Hernán Crespo hizo que su equipo retrocediera para mantener el resultado.

Atlas contra San Luis MEXSPORT

Tras esto, San Luis se fue al frente en busca de empatar, pero Camilo Vargas se convirtió en héroe y atajó todo lo que llegó en su arco. Así, Atlas mantuvo el 0-1, se quedó con los tres puntos, se afianzó en la segunda posición y aseguró Liguilla. Por otro lado, San Luis perdió su octavo partido de 18 con Diego Mejía y se complicó en sus aspiraciones de cara a la Fase Final.