¿Cuánto cuesta ir a la F1? Así está la reventa para el Gran Premio de México

El Gran Premio de México llegó tras un año de espera. Como es costumbre, el Autódromo Hermanos Rodríguez recibe a los pilotos de Fórmula 1 en una auténtica fiesta. Al ser uno de los fines de semana más reconocidos por la F1, los boletos para asistir suelen ser elevados. Sin embargo, en el tema de la reventa estos precios llegan a incrementar 10 veces más.

En el marco de Día de Muertos, los mejores 22 pilotos de la parrilla llegan al Autódromo Hermanos Rodríguez para cumplir con una de las últimas cinco carreras de la temporada 2026. El ambiente, aunado a los reconocimientos internacionales, han convertido al GP de México en uno de los más costosos. Incluso, esto ha provocado que haya boletos que superan el medio millón de pesos únicamente para asistir el día de la carrera.

Autódromo Hermanos Rodríguez MEXSPORT

¿En cuánto está la reventa para el GP de México?

Para el GP de México, el paquete de boletos más baratos para los tres días es en la Grada 2A costaba 3 mil 900 pesos en la venta normal de Ticketmaster. Sin embargo, en el tema de reventa esta cifra se multiplica únicamente para el domingo. En Stubhub, sitio oficial de reventa regulada, las entradas para el día de la carrera están desde 8 mil y alcanzan los 20 mil pesos mexicanos.

Por otro lado, sin contar paddocks y zonas VIP, los boletos más caros estaban en la Grada 1, justo en frente de la largada y de la meta. En esa zona, los precios estaban desde los 30 mil hasta los 61 mil pesos, ya con los tres días incluido. Ahora, ya en reventa, el boleto más barato alcanza los 40 mil 523 pesos y supera los 65 mil el más costoso.

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Posteriormente, más adelante en el circuito, específicamente en las primeras tres curvas, los precios de reventa rondan desde los 16 mil hasta los 22 mil pesos. Después, en la Grada 10, que es donde se ven casi cinco curvas de frente, los boletos para el domingo están en 30 mil pesos. En las gradas de alrededor el más bajo está en 10 mil.

Y en la Grada 11, la cual está en esa zona, hay un par de boletos anunciados en casi medio millón de pesos. En la Fila 28, los asientos cinco y seis están anunciados con un precio de reventa de 452 mil pesos cada uno; es decir, en caso de comprar ambos, serían poco más de 900 mil.