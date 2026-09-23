Con experiencia en Liguilla, Ileana Dávila toma las riendas de Atlante Femenil

Tras la salida de Nicolás Morales, Ileana Dávila fue anunciada como nueva entrenadora de Atlante Femenil para el resto del Apertura 2026 en la Liga BBVA Femenil; vivirá su segunda etapa en los banquillos, contando con experiencia en Liguilla.

Horas después de haber dejado vacante la plaza como entrenador del conjunto azulgrana, Atlante anunció la llegada de la estratega de 51 años, quien llega procedente de la sub 19 en busca de concluir el torneo e intentar dejar a la escuadra del Ajusco lo más alto posible dentro del Grupo A.

Siendo una de las pioneras en el futbol femenil mexicano, Ileana Dávila vivió su primera etapa como entrenadora en el máximo circuito desde la Copa 2017 hasta el Clausura 2021, sumando 9 torneos como mandamás de Pumas, logrando un total de 4 participaciones en Liguilla.

Actualmente, Atlante marcha en el penúltimo peldaño del Grupo A dentro del Apertura 2026, por lo que la llegada de Dávila podría representar un giro dentro de un plantel que en su último partido sumó su segundo triunfo en el semestre.

¿Cuándo debutará Ileana Dávila con Atlante Femenil?

Los caminos dentro de la carrera de Ileana Dávila la vuelven a juntar con Pumas, equipo al que dirigió durante 4 años y ante el que reaparecerá en los banquillos de la Liga BBVA Femenil.

Midiéndose ante la escuadra universitaria, el conjunto azulgrana intentará hacer pesar la localía y sumar tres puntos más en el Apertura 2026 que les permita acercarse a Cruz Azul, Santos y León en la mitad de la tabla de posiciones del Grupo A.

Día: lunes 28 de septiembre, 2026.

Horario: 15:45 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Instancia del torneo: Jornada 9, Apertura 2026 – Liga BBVA Femenil.

Sede del partido: CAR Atlante, Cancha 1.

La porra del Atlante se ubica en la cabecera norte del Estadio Banorte. BFG

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