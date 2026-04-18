Ignacio Rivero lanza mensaje sobre su salida de Cruz Azul: “Yo sí puedo mirar a todos a los ojos”

Ignacio Rivero volvió a hablar de su salida de Cruz Azul y dejó claro que no fue en los mejores términos. Tras el duelo ante Xolos de Tijuana, el mediocampista no ocultó sus sentimientos, aunque evitó entrar en detalles.

Fue una sensación increíble. El día que me fui, fui claro: me entregué en cuerpo y alma. Cuando apoyo la cabeza en la almohada, no tengo nada que reprochar. Mi familia y yo sabemos lo que pasó; no vamos a entrar en detalles. Yo sé que puedo venir aquí el día de mañana y ver a los ojos a quien sea, y eso no pasa conmigo, pero yo sí lo puedo hacer”, expresó el uruguayo.

Rivero incluso lanzó un mensaje que deja entrever cierta tensión con su pasado en La Máquina: aseguró que él sí puede mirar a los ojos “a cualquiera”, algo que —según sus palabras— no todos pueden hacer con él.

Pese a ello, el futbolista reconoció que fue especial reencontrarse con sus excompañeros, con quienes vivió momentos importantes durante su etapa en el conjunto cementero.

Actualmente, Rivero vive una nueva etapa con Xolos, equipo con el que se mostró agradecido y comprometido.

Hoy estoy vistiendo esta camiseta que me dio todo. Si jugué en Cruz Azul y logré lo que logré fue gracias a esta institución”, afirmó, destacando también el respaldo de Jorge Alberto Hank.

El mediocampista dejó en claro que se siente valorado en Tijuana y que responderá con lealtad dentro de la cancha, cerrando así un capítulo polémico con Cruz Azul, pero enfocado en su presente.