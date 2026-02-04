El ICE no operará en los Juegos Olímpicos de Invierno

Matteo Piantedosi, ministro italiano del Interior, aclaró que los agentes del Servicio de Seguridad Interior (HSI), una división del ICE de Estados Unidos, sólo operarán dentro de las misiones diplomáticos estadunidenses y que no son agentes operativos ni tienen funciones ejecutivas, previo al inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

“El ICE no ejerce ni ejercerá nunca actividades operativas de la policía en nuestro territorio nacional”, declaró.

El ministro señaló que la indignación generada por su presencia era “totalmente infundada”, quien aseguró que nada de lo que se difundió en los medios podrá verse en suelo italiano.

En Mineápolis se suscitaron redadas contra migrantes indocumentados por parte de agentes del ICE, lo que originó indignación y protestas. Dos estadunidenses murieron por disparos de agentes federales en el marco de esas operaciones.

Piantedosi recalcó en el Parlamento de su país, que la seguridad y el orden público “están garantizados exclusivamente por nuestras fuerzas policiales”.

¿QUÉ HARÁN LOS AGENTES DEL ICE EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO 2026?

- Los agentes se dedicarán exclusivamente a tareas de análisis e intercambio de información con las autoridades italianas.

Matteo Piantedosi indicó que es común que los países envíen oficiales de seguridad a los Juegos Olímpicos, y que eso mismo hizo Italia en los Juegos de París de 2024.

Italia desplegará 6 mil policías y cerca de dos mil militares en el área de los Juegos Olímpicos, desde Milán hasta las Dolomitas. Entre los efectivos movilizados, hay especialistas en desactivación de bombas, francotiradores, unidades antiterroristas y policías esquiadores, agregó el ministro.