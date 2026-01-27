¿Agentes de migración en los Olímpicos? ICE estará en Italia y desata polémica

A menos de dos semanas de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, fuentes de la Embajada de Estados Unidos en Roma han confirmado lo que inicialmente se manejó como un rumor se ha vuelto una realidad y agentes del polémico ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tendrán un rol activo en el evento.

La confirmación llega en un momento de alta tensión política, luego de que reportes de medios locales italianos y estadunidenses detallaran la inclusión de personal federal en la delegación diplomática que acompañará al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Marco Rubio a la inauguración el próximo 6 de febrero.

La misión: Seguridad transnacional, no migratoria

De acuerdo con funcionarios estadunidenses que hablaron bajo condición de anonimato con diversas agencias de noticias, el despliegue no involucra operaciones de control migratorio. En Estados Unidos su labor es detener indocumentados y ayudar al procedimiento de deportación.

Los elementos desplegados pertenecen a la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el brazo investigador de ICE, y no a la división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO).

El objetivo principal de estos agentes será apoyar al Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de Estado. Sus funciones específicas en suelo italiano incluirán protección de la delegación oficial, mitigación de amenazas trasnacionales y combate de falsificación.

"No son bienvenidos": Tensión con el gobierno local por la llegada de ICE

La presencia de ICE ha generado un rechazo contundente por parte de las autoridades locales, exacerbado por el contexto actual de protestas en Minneapolis tras incidentes letales involucrando a la agencia en Estados Unidos.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, emitió declaraciones explosivas a la radio local RTL 102.5, calificando a la agencia como una "milicia" y expresando su rotunda oposición a su presencia en la ciudad lombarda.

"Está claro que no son bienvenidos en Milán, sin duda alguna. Esta es una fuerza que ha sido cuestionada por sus métodos... Nosotros podemos encargarnos de la seguridad, no necesitamos a ICE", declaró Sala, haciendo eco de la indignación de diversos sectores políticos italianos que ven el despliegue como una imposición innecesaria.

Por su parte, el Ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, intentó calmar las aguas asegurando que, aunque Estados Unidos tiene derecho a proteger a su delegación, no existen acuerdos para que agencias extranjeras realicen funciones policiales independientes en territorio italiano.