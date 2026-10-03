Ibrahimovic se dio un lujito de 73 millones de pesos mexicanos

Zlatan Ibrahimovic se dio un lujito para festejar su cumpleaños número 45 y el regalo lo compartió con todos sus seguidores en redes sociales. Se trata de un Ferrari F80, cuyo monto está valorado en 4 millones 52 mil dólares, más de 73 millones de pesos mexicanos.

El Ferrari F80 es de color negro, interiores en amarillo. El auto pasa de 0 a 100 kilómetros en sólo 2.15 segundos.

“Feliz cumpleaños a Zlatan”, rezó el mensaje que acompañó en su publicación en redes sociales.

El nuevo “juguetito” del exdelantero de Suecia es de producción limitada, debido a que sólo existen 799 ejemplares en todo el mundo.

Zlatan Ibrahimovic puso fin a su carrera futbolística en 2023. Después, el sueco fue incluido en el organigrama del AC Milan como asesor del equipo.

El exartillero también jugó con el PSG, Barcelona, Ajax, Juventus e Inter de Milan.

ASÍ ES EL NUEVO FERRARI DE ZLATAN IBRAHIMOVIC:

Con 1200 CV es el auto de carretera más potente del Cavallino Rampante.

Cuenta con un motor F163CF en V a 120° de la F80, de tres litros de cilindrada, entrega 900 CV y tiene una potencia específica de 300 CV/l, a los que hay que añadir los 300 CV del sistema híbrido compuesto por eje (e-4WD) y motor eléctrico (MGU-K).

El sistema de propulsión incluye el MGU-K, primer motor eléctrico diseñado, testado y fabricado íntegramente por Ferrari en Maranello.

Acelera de 0 a 100 km/h en 2.15 segundos y de 0 a 200 km/h en 5.75 segundos. Su velocidad máxima es de 350 km/h.

El amplio S- Duct que caracteriza la parte central del capó del F80 oculta un alerón de triple elemento (triplane) que canaliza el flujo procedente de la parte delantera e inferior hacia el habitáculo y el alerón trasero.

Cabina en configuración “1+”. Todo gira en torno al piloto.

Sistema de suspensión activa. Control milimétrico en todas las condiciones.

LOS NÚMERO DE IBRAHIMOVIC COMO FUTBOLISTA DEL MILAN:

93 goles.

163 partidos con el Milan.

2 ciclos en el equipo, de 2010 a 2012 y de 2020 a 2023.