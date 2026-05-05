Tom Brady rapó a Zlatan Ibrahimovic

Un nuevo encuentro entre leyendas volvió a darse, pero ahora no fue en la cancha, sino en la “silla de peluquero”, donde Tom Brady, siete veces ganador del Super Bowl, rapó a Zlatan Ibrahimovic.

“Una apuesta es una apuesta”, tituló Zlatan Ibrahimovic, quien acompañó la publicación en redes sociales con tres fotografías del momento, donde el exjugador del Milan luce como si hubiera recibido una “novatada”.

Lo que no se reveló fue el tema de la apuesta ni cuándo se pactó.

Hace unas semanas, el líder histórico en apariciones de Super Bowl (10) visitó la casa del Milan, donde saludó a Zlatan Ibrahimovic en la cancha. El exquarterback realizó un pase para después verse sorprendido con la llegada del exfutbolista. “Ibra” le regaló una playera del equipo italiano con el número 12 en los dorsales.

De aquel viaje a Milán, Tom Brady resaltó que pasó tiempo de calidad, donde aprendió de diferentes personas y de lugares nuevos. Asimismo, destacó la hospitalidad que hay en la ciudad. “Tan agradable desde el momento en que llegamos, grandes deportes, buena comida y gente aún mejor”.

Tom Brady visitó la casa del Milan, donde recibió un presente de Zlatan Ibrahimovic Foto tomada de Instagram tombrady

“Siempre me encanta el tiempo para conectar, aprender y compartir momentos como este”, agradeció el exquarterback, que pasó 22 temporadas en la NFL.

El líder histórico de la NFL en pases completos (7,263) podría ser candidato al Salón de la Fama en 2028 y actualmente es propietario minoritario de Las Vegas Raiders.