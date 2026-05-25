Mientras Cruz Azul festejaba, Larcamón estrenaba equipo 

Cruz Azul y Nicolás Larcamón sonrieron la misma noche pero en caminos distintos. A menos de 24 horas de que Cruz Azul conquistara el título frente a los Pumas, el argentino encontró nuevo equipo a tan solo un mes de su salida de la institución.

Larcamón formó parte del proceso celeste durante gran parte de la temporada, antes de salir una semana antes de arrancar la Liguilla. Este lunes 25 de mayo fue anunciado oficialmente como nuevo entrenador del Real Sporting de Gijón para la campaña 2026/27.

El conjunto asturiano confirmó la llegada de Larcamón con un contrato hasta junio de 2027, dándole así a sus 41 años, su primera experiencia en el futbol europeo.

“Me dijeron que Asturias es fantástica, que quien llega se enamora de ella, que Gijón tiene esa magia y ese encanto. Me dirijo a ustedes con el deseo de sentirnos muy cerca desde este primer día. Para un argentino ponerse la camiseta significa comprometerse por completo, también me han dicho que tendré el privilegio de sentarme en el banquillo del estadio más antiguo de España, una responsabilidad máxima”, señaló Larcamón en un video de su presentación.

Ahora, el argentino emprenderá un nuevo reto en España con el Sporting de Gijón, histórico club que busca recuperar protagonismo en la Segunda División. Su llegada representa una apuesta importante de la institución rojiblanca por un entrenador joven, identificado por su estilo ofensivo y por haber consolidado equipos competitivos en México y Sudamérica.

Antes de Cruz Azul, Larcamón dejó huella en Necaxa y en Club León, donde conquistó la Liga de Campeones de la Concacaf en 2023 y dirigió el Mundial de Clubes. También pasó por Cruzeiro de Brasil, además de iniciar su carrera en Venezuela y Chile. Ahora cambiará el entorno de la Liga MX por El Molinón, en un salto que confirma que, incluso lejos del título, su nombre sigue teniendo peso internacional.