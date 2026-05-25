Con James y Ditta, Colombia anuncia su convocatoria para el Mundial 2026

Poco a poco, las selecciones van desvelando sus cartas rumbo al Mundial 2026. Con el torneo cada vez más cerca, las federaciones ultiman detalles y comienzan a confirmar a los jugadores que defenderán sus colores en la máxima cita del futbol.

Hoy fue el turno de Colombia, quien dio a conocer los nombres de su convocatoria, generando expectativa e ilusión entre los aficionados cafeteros que sueñan con una gran actuación

Willer Ditta en la celebración del título de Cruz Azul MEXSPORT

Néstor Lorenzo anuncia los convocados de Colombia para el Mundial

Néstor Lorenzo oficializó los convocados de la Selección de Colombia para el Mundial 2026, confirmando la presencia de varios habituales y resolviendo algunas dudas de última hora.

Entre los porteros destaca Camilo Vargas, guardameta del Atlas, quien llega en un buen momento y con experiencia acumulada en la selección, posicionándose como una opción sólida para el arco colombiano.

En la zona defensiva, uno de los nombres que genera satisfacción es Willer Ditta, actual campeón con Cruz Azul. Existían dudas respecto a su llegada debido a la competencia interna, pero Lorenzo confió en su regularidad y lo incluyó en la lista.

Ditta es reciente campeón con La Máquina, siendo un titular indiscutible y además ganándose el cariño de la gente con sus grandes actuaciones en el campo.

James Rodríguez sí estará en el Mundial

James Rodríguez estará presente en el Mundial 2026, una noticia que alegra a todo el país y que confirma su rol indiscutible como líder de la selección.

Había muchas dudas sobre su convocatoria, principalmente porque su ritmo de juego estaba afectado. James pasó por periodos de inactividad y cambios de club que generaron interrogantes sobre su estado físico y su capacidad para llegar al nivel requerido.

James Rodríguez conduciendo el balón. AFP

Sin embargo, el talento y la jerarquía de James terminaron pesando más. Lorenzo lo mantuvo en la prelista y, tras evaluar su compromiso y preparación específica, decidió incluirlo.

La convocatoria de Colombia para el Mundial 2026

PORTEROS

Camilo Vargas

Álvaro Montero

Álvaro Montero

DEFENSAS

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Jhon Lucumí Yerry Mina

Yerry Mina Willer Ditta

Willer Ditta Daniel Muñoz

Santiago Arias

Johan Mojica

Déiver Machado

El festejo de Luis Díaz tras el 1-0 Reuters

MEDIOS

Richard Ríos

Jefferson Lerma

Kevin Castaño

Juan Camilo Portilla

Gustavo Puerta

Jhon Arias

Jorge Carrascal

Juan Fernando Quintero

James Rodríguez

Jaminton Campaz

DELANTEROS