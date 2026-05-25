Con James y Ditta, Colombia anuncia su convocatoria para el Mundial 2026
Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de jugadores de la Selección de Colombia para la Copa del Mundo 2026 y destaca la convocatoria de James Rodríguez y Willer Ditta
Poco a poco, las selecciones van desvelando sus cartas rumbo al Mundial 2026. Con el torneo cada vez más cerca, las federaciones ultiman detalles y comienzan a confirmar a los jugadores que defenderán sus colores en la máxima cita del futbol.
Hoy fue el turno de Colombia, quien dio a conocer los nombres de su convocatoria, generando expectativa e ilusión entre los aficionados cafeteros que sueñan con una gran actuación
Néstor Lorenzo anuncia los convocados de Colombia para el Mundial
Néstor Lorenzo oficializó los convocados de la Selección de Colombia para el Mundial 2026, confirmando la presencia de varios habituales y resolviendo algunas dudas de última hora.
Entre los porteros destaca Camilo Vargas, guardameta del Atlas, quien llega en un buen momento y con experiencia acumulada en la selección, posicionándose como una opción sólida para el arco colombiano.
En la zona defensiva, uno de los nombres que genera satisfacción es Willer Ditta, actual campeón con Cruz Azul. Existían dudas respecto a su llegada debido a la competencia interna, pero Lorenzo confió en su regularidad y lo incluyó en la lista.
Ditta es reciente campeón con La Máquina, siendo un titular indiscutible y además ganándose el cariño de la gente con sus grandes actuaciones en el campo.
James Rodríguez sí estará en el Mundial
James Rodríguez estará presente en el Mundial 2026, una noticia que alegra a todo el país y que confirma su rol indiscutible como líder de la selección.
Había muchas dudas sobre su convocatoria, principalmente porque su ritmo de juego estaba afectado. James pasó por periodos de inactividad y cambios de club que generaron interrogantes sobre su estado físico y su capacidad para llegar al nivel requerido.
Sin embargo, el talento y la jerarquía de James terminaron pesando más. Lorenzo lo mantuvo en la prelista y, tras evaluar su compromiso y preparación específica, decidió incluirlo.
La convocatoria de Colombia para el Mundial 2026
PORTEROS
- Camilo Vargas
- Álvaro Montero
- Álvaro Montero
DEFENSAS
- Davinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Yerry Mina
- Willer Ditta
- Daniel Muñoz
- Santiago Arias
- Johan Mojica
- Déiver Machado
MEDIOS
- Richard Ríos
- Jefferson Lerma
- Kevin Castaño
- Juan Camilo Portilla
- Gustavo Puerta
- Jhon Arias
- Jorge Carrascal
- Juan Fernando Quintero
- James Rodríguez
- Jaminton Campaz
DELANTEROS
- Juan Camilo Hernández
- Luis Díaz
- Luis Suárez
- Carlos Gómez
- Jhon Córdoba