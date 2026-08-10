La cantera de Chivas domina los premios del Campeonato Sub-20 de Concacaf

México se consagró campeón del Premundial Sub-20 de la Concacaf tras vencer a Estados Unidos en el Estadio Banorte. El Tri juvenil cerró un torneo invicto, asegurando además el boleto al Mundial de 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El éxito del combinado dirigido por Alex Diego tuvo un fuerte sello rojiblanco. Chivas aportó una nutrida cantidad de futbolistas a la convocatoria y por si fuera poco, se llevó todos los premios individuales.

Hugo Camberos fue la figura de México en el Premudial Sub-20 y ganó el Balón de Oro y Bota de Oro Mexsport

Hugo Camberos, Navarrete y Carlos Hernández ganan los premios del Premundial Sub-20

En la ceremonia de premiación del Campeonato Sub-20 de la Concacaf, tres jugadores formados en Chivas concentraron los reconocimientos más importantes.

Hugo Camberos se coronó con el doblete: Balón de Oro y Bota de Oro, consolidándose como la figura absoluta del torneo.

El extremo de 19 años marcó cinco goles y participó en acciones ofensivas en casi todos los partidos que disputó, demostrando por qué es uno de los prospectos más valorados del futbol mexicano.

Cristo Navarrete se llevó el Guante de Oro como el mejor portero de la competencia. El arquero del Rebaño tuvo una actuación sólida a lo largo del certamen y protagonizó un momento emotivo al recibir el premio, aún recuperándose de una lesión sufrida en semifinales.

Carlos Hernández, también canterano de Chivas, fue distinguido con el Premio Fair Play. El defensor del Rebaño completó el dominio rojiblanco en los reconocimientos individuales, reafirmando que el trabajo de la institución en categorías inferiores se tradujo en protagonismo absoluto dentro de la Selección.

La cantera del Rebaño sigue dando frutos

En los últimos años, Chivas ha apostado de manera consistente por sus fuerzas básicas y los resultados se están viendo.

Varios de los jugadores que brillaron en este Premundial Sub-20 ya han debutado o sumado minutos con el primer equipo, demostrando que el paso de las inferiores al profesionalismo es cada vez más natural en el club.

El futuro se antoja prometedor tanto para el Guadalajara como para la Selección Mexicana. Con nombres como Camberos, Navarrete, Hernández y otros rojiblancos que ya acumulan experiencia internacional, el Rebaño sigue consolidándose como una de las canteras más productivas del país y una fuente constante de talento para el Tri.