‘La Hormiga’ tiene que ir al Mundial, dijo Jorge Campos

Armando ‘La Hormiga’ González no sólo se lució con su primer gol con la Selección Mexicana, sino también con una asistencia en la goleada de 4-0 sobre Islandia en el amistoso que se jugó en el Estadio Corregidora. Tras su tanto, Jorge Campos consideró que el futbolista de Chivas debe de ir al Mundial 2026.

¿Crees que Armando 'La Hormiga' González deba ir con la Selección Mexicana al Mundial 2026? Sí, ya se ganó su lugar No, todavía le falta Votar TOTAL:

“’La Hormiga Atómica’… Él tiene que ir, es el futuro”, dijo Jorge Campos durante su intervención en la transmisión del partido.

La asistencia de ‘La Hormiga’ González llegó en el primer tiempo del México vs Islandia. Everardo López mandó un servicio largo para Jesús Gallardo por la banda, quien envió un servicio raso para el futbolista de Chivas, controló, propició el choque entre el porteo y defensor islandés, para después mandar un servicio a segundo poste para que Richard Ledezma rematara de cabeza para el 1-0 a 22’.

'La Hormiga' González hizo su primer gol con la Selección Mexicana Mexsport

Dos minutos después, ‘La Hormiga’ González se hizo presente en el marcador. Nuevo servicio para Gallardo en la banda, servicio que no logró cortar Damir Muminovic para que el delantero empujara el esférico al 23’.

“Medio tiempo. Ya lo gana México con goles de ‘Richy’ y ‘Hormiga’. Gran actuación de nuestros Rojiblancos en esta primera parte ante Islandia”, destacaron las Chivas.

Al finalizar el partido, ‘La Hormiga’ González admitió que no tiene un lugar asegurado en la convocatoria final para integrar a la Selección Mexicana que disputará el Mundial 2026.

“Sé lo que puedo hacer, sé lo que tengo que crecer y mejorar día a día. Nada está escrito, no tengo un lugar asegurado y eso es lo que depende de mí”, indicó a los micrófonos de TUDN.

Chivas destacó a 'La Hormiga' González Mexsport

El Guadalajara subrayó el accionar de sus jugadores que vieron acción en el duelo ante Islandia:

- “Primer convocatoria y primer triunfo para nuestro Rojiblanco, Diego Campillo”.

- “Otro partido sin recibir gol con @miseleccion ¡y en tu cumpleaños vale doble! ¡Eres el mejor de México @RangelRaul1”,

- “GANÓ MÉXICO, GANÓ CHIVAS! Con goles de @richydezma, ‘Hormiga’ y Brian Gutiérrez, una gran actuación de ‘Piojo’, Campillo y Efraín, y además de otra portería imbatida de @RangelRaul1, @miseleccion se lleva el triunfo”.