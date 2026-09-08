Arthur Cabral se aleja y Tigres se lanza por 'Memote' Martínez

Tigres habría cambiado completamente su intención de fichar a Arthur Cabral, dejando al delantero brasileño en el Botafogo de su país y optando por Guillermo Memote Martínez, actual delantero de Pumas que únicamente suma 54 minutos con los del Pedregal tras su participación en el Mundial 2026 con México.

El conjunto de la Sultana del Norte habría realizado una oferta millonaria para el delantero de 28 años, sin embargo, motivos familiares habrían alejado a Cabral de firmar con los Tigres y convertirse en el sucesor de André-pierre Gignac, quien se mantiene sin equipo tras su paso por Nuevo León.

Gignac vive su primer semestre fuera de Tigres; no anunció su retiro. Mexsport

A pocos días de que cierre el mercado de transferencias, Tigres es uno de los conjuntos que busca reforzar el eje del ataque luego de únicamente sumar 6 puntos en 6 partidos y colocarse de manera momentánea en el 15° sitio de la tabla de posiciones en el Apertura 2026.

Con el poco tiempo que existe para concretar el fichaje, Víctor Manuel Vucetich y la Directiva de Tigres optaría por buscar la llegada de Guillermo Martínez, delantero de 31 años que vestiría su quinta playera en la Liga MX tras pasar por Pachuca, Chivas, Puebla y Pumas, conjunto en el que milita actualmente.

Pumas busca renovar a ‘Memote’

Uno de los grandes inconvenientes que tendría Tigres para cerrar la llegada de Guillermo Martínez para este Apertura 2026 es la intención de Pumas para renovar a su delantero, quien concluye su contrato al final de este semestre (diciembre) y que a partir de este momento podría comenzar a negociar su futuro en Pumas o en cualquier otro club de México.

El mercado de fichajes en México cierra el viernes 11 de septiembre, por lo que Tigres –y todos los demás equipos de Liga MX- tendrá hasta el último minuto de dicho día para concretar la llegada de cualquier jugador. En caso contrario, deberá afrontar el resto del semestre con la plantilla actual y sumar elementos hasta la siguiente ventana de transferencias.

BFG