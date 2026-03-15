'Hormiga' González y Lamine Yamal lideran lista mundial de goleadores sub 23

Durante los últimos meses, Armando Hormiga González ha conquistado la Liga MX proclamándose como uno de los grandes protagonistas, tanto, que durante la temporada 2025/26, es el máximo goleador sub 23 del mundo junto con Lamine Yamal.

Luciendo en la delantera del Rebaño, Armando González se convirtió en titular indiscutible para Gabriel Milito y vivió sus primeros llamados a la Selección Mexicana, obteniendo la oportunidad de convertirse en uno de los jugadores de última hora en subirse a la lista final del Tri para el Mundial 2026.

Armando 'Hormiga' González celebrando su gol ante Atlas. Mexsport

Durante el último año futbolístico, sus 12 goles en el Apertura 2025 y los primeros 8 tantos obtenidos en el Clausura 2026, tienen al delantero mexicano de 22 años entre los mejores del mundo, compartiendo sitios de honor junto al de figuras como Lamine Yamal, uno de los grandes favoritos para ser trascendental con España durante la siguiente Copa del Mundo.

Los mejores goleadores del mundo (sub 23)

Este es el Top 5 de goleadores sub 23 en lo que va de la temporada 2025/26:

1. Armando Hormiga González (Chivas, México) / 20 goles.

1. Lamine Yamal (Barcelona, España) / 20.

3. Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, Francia) / 18.

4. Alessandro Vogt (FC St. Gallen, Suiza) / 16.

5. Mika Godts (Ajax, Países Bajos) / 14.

Armando 'La Hormiga' González es titular indiscutible bajo el esquema del técnico Gabriel Milito Mexsport

Una de las desventajas de Armando González durante este tramo final de la temporada es que solamente le restan 7 partidos por disputar en la campaña, debido a que Chivas no se encuentra en competencias internacionales y, durante la Liguilla del Clausura 2026, La Hormiga estaría lejos del Rebaño.

Por su parte, jugadores como Lamine Yamal tienen por delante 10 partidos de Liga por disputar y la Champions League por delante, contando con una mayor cantidad de oportunidades de marcar y hacerse con el primer puesto de los futbolistas sub 23 con mayor cantidad de goles durante la actual temporada.

BFG