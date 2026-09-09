Bayern Múnich ambiciona: se traza ganar la Champions League

El Bayern Múnich tiene un claro objetivo en sus aspiraciones: ganar la Champions League 2026-2027. La figura del equipo bávaro, Harry Kane, espera que sea su año, después de que en la temporada pasada se quedaran en las seminales ante el PSG.

“Ahora afrontamos esta temporada diciendo que tiene que ser nuestro año. Tenemos que encontrar la manera de lograrlo”, mencionó Kane para TNT Sports.

Harry Kane espera que este año sea el bueno para el Bayern Múnich en la Champions League Reuters

Este jueves 10 de septiembre de 2026, el Bayern Múnich estrena campaña ante el sorpresivo Bodo-Glimt, duelo que iniciará a la 1 de la tarde, tiempo de la CDMX.

El Bayern Múnich ha estado cerca de una final en los tres años de Harry Kane en el club. Se quedaron en dos ocasiones en las semifinales. Además de caer con el PSG, también se quedó en esa instancia en la temporada 2023-2024, donde perdió con el Real Madrid.

Harry Kane afirmó que no sólo se necesita ser el mejor equipo, sino también un poquito de suerte Reuters

“No se trata solo de ser el mejor equipo. A veces también necesitas un poco de suerte en el momento justo”, afirmó el capitán de la selección inglesa.

Para esta temporada, el Bayern Múnich sólo hizo dos incorporaciones: la del marroquí Ismael Saibari y Nathaniel Brown.

La profundidad podría ser un problema en el equipo, debido al estado de salud de Jamal Musiala, quien se desvaneció en partidos de pretemporada. Posteriormente, se reveló que sufre un trastorno neurológico que puede provocar convulsiones.