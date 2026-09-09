Última Hora Impreso de hoy

Barcelona vs Feyenoord, EN VIVO Jornada 1 Fase Liga de la Champions League

Detalles, imágenes, goles y resultado del partido entre Barcelona y Feyenoord en el Camp Nou, Jornada 1 de la Fase Liga de la Champions League

Por: Arturo López

Barcelona vs Feyenoord, Jornada 1 de la Fase Liga de la Champions League
Barcelona vs Feyenoord, Jornada 1 de la Fase Liga de la Champions LeagueReuters
Barcelona vs Feyenoord, Jornada 1 de Fase Liga Champions League
Barcelona
20
Feyenoord
Barcelona vs Feyenoord, Jornada 1 de Fase Liga Champions League
32'

¡Casi otro golazo! Lamine Yamal gambetó y mandó un disparo cruzado que rozó el poste derecho

31'

El Feyenoord trató de hacer presión alta y el Barcelona salió a base de toques

Excelsa definición de Karim Adeyemi para hacer el Barcelona 2-0 Feyenoord en la jornada 1 de la Fase Liga de la Champions League
Excelsa definición de Karim Adeyemi para hacer el Barcelona 2-0 Feyenoord en la jornada 1 de la Fase Liga de la Champions LeagueReuters
26'

Charles Vanhoutte ve el cartón preventivo

21'

¡¡¡¡¡GOOOOOLAAAAZOOOOO del Barcelona!!!!! A dónde mandó Karim Adeyemi el balón, fue a la escuadra izquierda de la portería Tjark Ernst

Qué conexión tienen Lamine Yamal y Raphinha. El primero dio asistencia y el brasileño anotó
Qué conexión tienen Lamine Yamal y Raphinha. El primero dio asistencia y el brasileño anotóReuters
18'

Rodri es titular y disputa su primer partido de Champions con el Barcelona

14'

Sobre el Camp Nou está lloviendo y en las gradas ya aparecen algunos aficionados con sombrillas

12'

El Feyenoord trata de presionar en bloque, pero el Barcelona resuelve la situación

Así definió Raphinha para el 1-0 ante el Feyenoord en la Champions League
Así definió Raphinha para el 1-0 ante el Feyenoord en la Champions LeagueReuters
6'

Disparoooo de Kounde que fue rechazado

3'

¡¡¡¡¡GOOOOOLAAZZOOOOO del Barcelona!!!!! Pase de Lamine Yamal a Raphinha, el brasileño se quitó a dos rivales y definió a la perfección

¡¡¡INICIA EL PARTIDO!!!

La UEFA rindió homenaje a las víctimas de las devastadoras riadas que han afectado a Nepal

Será la ocasión número 31 en que el Barcelona dispute la fase principal de la Champions League

A Lamine Yamal le faltan dos goles para igualar los 13 que marcó Kylian Mbappé antes de cumplir los 21 años, récord de tantos en la competición para un jugador de 20 años o menos

Los dirigidos por Hansi Flick vienen de golear 0-5 al Valencia en Mestalla

El Barcelona abrió muy bien la temporada (cuatro victorias), pero el Feyenoord pretender arruinar ese inicio

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Barcelona y Feyenoord, Jornada 1 de la Fase Liga de la Champions League!

Temas: