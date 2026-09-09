Barcelona vs Feyenoord, EN VIVO Jornada 1 Fase Liga de la Champions League
Detalles, imágenes, goles y resultado del partido entre Barcelona y Feyenoord en el Camp Nou, Jornada 1 de la Fase Liga de la Champions League
¡Casi otro golazo! Lamine Yamal gambetó y mandó un disparo cruzado que rozó el poste derecho
El Feyenoord trató de hacer presión alta y el Barcelona salió a base de toques
Charles Vanhoutte ve el cartón preventivo
¡¡¡¡¡GOOOOOLAAAAZOOOOO del Barcelona!!!!! A dónde mandó Karim Adeyemi el balón, fue a la escuadra izquierda de la portería Tjark Ernst
Rodri es titular y disputa su primer partido de Champions con el Barcelona
Sobre el Camp Nou está lloviendo y en las gradas ya aparecen algunos aficionados con sombrillas
El Feyenoord trata de presionar en bloque, pero el Barcelona resuelve la situación
Disparoooo de Kounde que fue rechazado
¡¡¡¡¡GOOOOOLAAZZOOOOO del Barcelona!!!!! Pase de Lamine Yamal a Raphinha, el brasileño se quitó a dos rivales y definió a la perfección
¡¡¡INICIA EL PARTIDO!!!
La UEFA rindió homenaje a las víctimas de las devastadoras riadas que han afectado a Nepal
Será la ocasión número 31 en que el Barcelona dispute la fase principal de la Champions League
A Lamine Yamal le faltan dos goles para igualar los 13 que marcó Kylian Mbappé antes de cumplir los 21 años, récord de tantos en la competición para un jugador de 20 años o menos
Los dirigidos por Hansi Flick vienen de golear 0-5 al Valencia en Mestalla
El Barcelona abrió muy bien la temporada (cuatro victorias), pero el Feyenoord pretender arruinar ese inicio
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Barcelona y Feyenoord, Jornada 1 de la Fase Liga de la Champions League!