David Alaba, en el radar del América tras la salida de Sebastián Cáceres

El América busca una última pieza para reforzar su defensa después de la salida de Sebastián Cáceres al Celta de Vigo, y en España comienza a tomar fuerza un nombre que, de concretarse, representaría un golpe de autoridad para el futbol mexicano y para Las Águilas: David Alaba.

De acuerdo con diversos reportes en territorio español, el conjunto azulcrema habría establecido un contacto en las últimas horas con el defensor austriaco, quien actualmente se encuentra como agente libre tras finalizar su etapa con el Real Madrid. Con el mercado de fichajes de la Liga MX cerca de llegar a su límite, el América analiza sus alternativas para completar su plantilla y la pareja que tendrá Israel Reyes el resto de la temporada.

Alaba, de 34 años, cuenta con una trayectoria de primer nivel. Se formó en las categorías del Austria Viena, pero fue en el Bayern Múnich donde alcanzó su consolidación y se convirtió en uno de los defensores más reconocidos de Europa.

Después de una década con el conjunto bávaro, el austriaco dio el salto al Real Madrid en 2021, también como jugador libre. Durante sus cinco temporadas en la capital española disputó 131 partidos y levantó 11 trofeos, entre ellos dos Champions League. Al término de la campaña 2025-26, el club merengue hizo oficial el cierre de su etapa.

David Alaba reconocido como uno de los mejores defensores en el mundo. Especial

¿Cómo le fue a Alaba en el Mundial?

El pasado verano, Alaba tuvo participación con la selección de Austria en la Copa del Mundo 2026 y fue titular en los cuatro encuentros que disputó su combinado nacional. Sin embargo, solamente completó el último partido, frente a España, duelo en el que Austria quedó eliminada 3-0 en los dieciseisavos de final.

Durante la fase de grupos, ante Jordania, Argentina y Argelia, acumuló 185 minutos. En total, terminó con 275 minutos disputados, equivalentes al 76.4% de los minutos posibles, un registro que puede interpretarse como una señal positiva respecto a su recuperación física y su disponibilidad competitiva.

Ahora, el reloj juega en contra del América. Al conjunto de Coapa le quedan dos días para completar su plantilla del Apertura 2026, pues el cierre de registros de jugadores en la Liga MX está programado para este viernes 11 de septiembre.

La llegada de Alaba todavía aparece como una posibilidad y no como un movimiento concretado, pero su experiencia, jerarquía y condición de agente libre lo convierten en un nombre especialmente atractivo para reforzar una defensa que perdió recientemente a Cáceres.