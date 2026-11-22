49ers vs Vikings EN VIVO HOY - NFL México Estadio Banorte Semana 11 Partido Completo
49ers vs Vikings EN VIVO HOY: minuto a minuto, touchdowns y resultado del partido de la NFL en México desde el Estadio Banorte. Semana 11, Sunday Night Football
Por: Eduardo Cristobal Colin
49ERS
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VIKINGS
la nfl en méxico inicia. los 49ers de san francisco se enfrentan a los vikings de minnesota desde el estadio banorte.
el color de la nfl en méxico
18:45 HrsLA CANCHA DEL BANORTE, LISTA
18:40 HrsLAS HISTORIAS QUE DEJA LA NFL
18:32 HrsLA AFICIÓN MEXICANA SE HACE PRESENTE EN LA NFL