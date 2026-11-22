De San Francisco a México: Octavio y cinco amigos siguen a los 49ers hasta la CDMX
La distancia no importa cuando se trata de alentar al equipo de toda la vida. Octavio Vieira viajó desde California para acompañar a San Francisco y encontró en México una afición que comparte su pasión por los Niners
La pasión por los 49ers no conoce fronteras. Octavio Vieira viajó desde San Francisco con cinco amigos para alentar a su equipo en México, donde encontró una afición que también pinta de rojo las tribunas.
La distancia entre San Francisco y la CDMX no fue impedimento para Octavio Vieira. Nacido en Estados Unidos, pero con raíces michoacanas, cruzó la frontera para acompañar a su equipo en su regreso al renovado Estadio Banorte. En su anterior viaje, hace cuatro años para estar en el último juego de la NFL hasta antes de esta vuelta, probó por primera vez la pasión que despierta su equipo entre sus paisanos mexicanos.
Pues fíjate, para mí la pasión de los 49ers es en todo el mundo, y aquí, estando en México es una prueba. Porque, por ejemplo, aquí somos una mano (cinco) de amigos que vinimos a apoyar a nuestro equipo y no nomás no somos nosotros. ¡Mira mira todo cuando entre uno en el estadio, puro rojo!”
Octavio y sus amigos llegaron el viernes y, aunque ya conocían la capital por la visita anterior de San Francisco, esta vez tenían una motivación especial: conocer la remodelación del inmueble y volver a vivir la experiencia de un partido de NFL en territorio mexicano.
El gran fan con raices mexicanas respira futbol americano. Vive en California, donde los 49ers tienen su casa, y asegura que asiste a todos los partidos de temporada regular como local. Ocho encuentros cada año, a los que suma los playoffs y algunos viajes para seguir a la franquicia, incluso a Dallas y al SoFi Stadium.
Por eso, conoce bien la pasión que despierta el equipo en Estados Unidos. Sin embargo, su visita a México le confirmó que el respaldo a San Francisco no es exclusivo de California.
Siempre ser un fortyniner, es una pasión. Los vamos a ver a todos sus juegos de casa, como es el de hoy aquí en México, también en los juegos de postemporada… Y los seguidos a todo el mundo”.
Y basta con mirar las tribunas para entenderlo: entre el rojo que domina el estadio, los seguidores del equipo californiano parecen multiplicarse. Tampoco esquivó la polémica por las declaraciones de Nick Bosa, quien cuestionó el conocimiento de futbol americano de los aficionados mexicanos.
Octavio reconoció que sus palabras pudieron ofender a la gente, aunque consideró que el defensor debe concentrarse en hacer su trabajo.
¿Y si México termina siendo testigo de otro campeonato de San Francisco? Octavio no lo descartó. Su respuesta fue sencilla: ojalá así sea. Mientras tanto, él y sus amigos ya hicieron su parte: recorrer miles de kilómetros para que los Niners nunca jueguen solos.