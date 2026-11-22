A pocos minutos de que dé inicio el esperado duelo de Sunday Night Football entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings en el Estadio Banorte, la estrategia médica y logística del conjunto californiano acapara los reflectores en las redes sociales.

Para contrarrestar los severos efectos de los más de 2,200 metros de altitud de la capital mexicana —donde la densidad del aire es un 20% menor que a nivel del mar—, la liga y el cuerpo médico de San Francisco han desplegado un arsenal de tanques y mascarillas de oxígeno puro directamente en la banca de los jugadores. Este recurso al borde del campo es el complemento final de una exhaustiva semana de aclimatación diseñada por el entrenador en jefe Kyle Shanahan.

Estrategias de 49ers y Vikings para la altura

A diferencia de Minnesota, que optó por entrenar en cámaras hipóxicas en sus propias instalaciones, San Francisco trasladó su campamento toda la semana a la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado Springs, buscando replicar las condiciones atmosféricas de México.

Sin embargo, conscientes de que la exigencia cardiovascular en el Coloso de Santa Úrsula supera incluso a la de Denver, el uso continuo de oxígeno suplementario entre series ofensivas y defensivas será vital para evitar la fatiga prematura.

En un encuentro de alto voltaje donde los 49ers y los Vikings se disputan el liderato de la Conferencia Nacional, cada detalle fisiológico cuenta. El suministro inmediato de oxígeno en la banda buscará acelerar la recuperación muscular y mantener la lucidez táctica de las estrellas de San Francisco en un cierre de partido que promete ser asfixiante en el emparrillado mexicano.