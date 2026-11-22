Quince años fueron una eternidad para un equipo que vive de su historia. Chivas necesitó 30 torneos para volver a sentirse el mejor de la fase regular en la Liga MX tras vencer a Cruz Azul 1-0.

No necesitó de una exhibición de futbol ni una goleada para conseguirlo. Le bastó con encontrar el momento preciso para golpear a La Máquina y defender una ventaja que terminó por devolverlo a la cima.

El Guadalajara volvió a terminar como líder general, algo que no conseguía desde el Apertura 2011. Esta vez lo hizo con 33 puntos, tres más que aquella campaña en la que, bajo la dirección de Fernando Quirarte, había alcanzado las 30 unidades. La diferencia no solamente estuvo en la cifra, sino en la manera de recuperar un sitio que llevaba demasiado tiempo lejos de sus vitrinas.

Del otro lado quedó un Cruz Azul que llegó con siete partidos sin conocer la derrotay la posibilidad de cerrar el torneo en lo más alto. Sin embargo, se encontró con un rival que entendió que un partido por el liderato también se gana resistiendo.

Efraín Álvarez fue el encargado de inclinar la balanza. Su zurdazo de volea, con el balón picando antes de superar a Andrés Gudiño, terminó por marcar la diferencia en un encuentro que no tuvo demasiados pasajes brillantes, pero sí la contundencia que necesitaba Chivas.

Cruz Azul tuvo oportunidades para evitar que la fiesta fuera rojiblanca. La más clara llegó en los pies de Rodolfo Rotondi, quien recibió una diagonal del Toro Fernández en el área chica y, cuando parecía tener todo para empatar, mandó el balón por encima del arco. Después, Agustín Palavecino estrelló un disparo en el poste derecho de Raúl Rangel.

Rodolfo Rotondi se lamenta tras la falla que pudo significar el empate. Mexsport

El equipo de Joel Huiqui insistió, pero el futbol no siempre premia al que más lo intenta. Chivas encontró su oportunidad, la aprovechó y se quedó con el liderato con 33 puntos.

Las Chivas de Gabriel Milito tendrán que trasladar esa condición de líder a la liguilla frente a Pachuca, mientras Cruz Azul buscará recomponer el camino ante León en los cuartos de final. La cima ya tiene dueño, pero el verdadero premio todavía está por disputarse.