Homenajean a campeones del Mundo previo al Atlético de Madrid-Málaga (VIDEO)

En el primer partido de la temporada en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, el Atlético de Madrid rindió un emotivo homenaje antes del inicio del encuentro ante el Málaga a sus cuatro futbolistas campeones del mundo con la Selección Española en el Mundial 2026.

Eran unos 60 mil espectadores los que armaron tremendo estruendo para recibir en el centro del campo a Marcos Llorente, Álex Baena, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo. Para enmarcar el reconocimiento de manera espectacular, les hicieron pasillo los dos planteles completos. La plantilla del Málaga y la del Atlético de Madrid franqueando el ingreso de los cuatro jugadores entre aplausos.

David Villa también fue protagonista en el homenaje REUTERS

“España tiene dos estrellas, nosotros cuatro. Enhorabuena, Campeones”, se leía en dos enormes mantas en las gradas del estadio.

El ex jugador de la Selección Española, David Villa apareció con la Copa del Mundo para colocarla en el centro del campo.

En esta cita tan especial nos acompaña también en el palco principal de nuestro estadio la persona que ha sabido liderar a nuestra Selección hasta lo más alto y hacerla Campeona del Mundo. Demos la bienvenida al entrenador de la Selección Nacional de España, Campeón del Mundo 2026: Luis…”, se escuchó en el sonido local, haciendo una pausa para dejar que la afición completara el apellido del técnico De la Fuente.

Recibieron entonces con la misma dinámica a los jugadores del Atlético de Madrid campeones con la Selección española en la final de la pasada Copa del Mundo contra Argentina. Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente y finalmente Álex Baena.