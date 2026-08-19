La dinastía merengue continúa: La hija de Luka Modric ficha por el Real Madrid femenino

La dinastía de la familia Modric en la entidad merengue suma un nuevo capítulo. Ema Modric, la primogénita de 13 años del emblemático mediocampista croata Luka Modric, se ha incorporado a la estructura formativa del Real Madrid femenino.

La joven promesa ya ha comenzado sus entrenamientos en las instalaciones de Valdebebas con la plantilla del cadete femenino, equipo que compite en la Primera División Autonómica de la Comunidad de Madrid.

El trayecto inverso desde el AC Milan a Valdebebas

El movimiento de la joven canterana representa un trayecto inverso al realizado por su padre. Mientras el histórico ganador del Balón de Oro puso fin a su gloriosa etapa en la Casa Blanca para unirse al AC Milan, Ema desandó ese camino. Dejó la disciplina del conjunto italiano para sumarse al proyecto de formación madridista en La Fábrica.

Su paso por el futbol italiano dejó sensaciones sumamente positivas. Durante su estancia en las categorías inferiores del club rossonero, destacó como una de las piezas clave del plantel al proclamarse campeona de la Copa Garino en la categoría Sub 13, certamen donde además firmó una anotación decisiva en la ronda de cuartos de final.

El regreso de Ema Modric al balompié español

El balompié español no resulta ser un territorio desconocido para la futbolista nacida en la capital española en 2013. En sus primeros pasos sobre los terrenos de juego, militó en las filas del Madrid CFF hasta la categoría alevín. En aquel momento, su salto directo a la disciplina blanca no fue posible debido a que la cantera femenina del Real Madrid solo dispone de categorías operativas a partir del nivel cadete.

La llegada de Ema a la ciudad deportiva ha generado un notable revuelo entre la afición debido al asombroso parecido físico y gestual que guarda con el excapitán merengue. Su incorporación refuerza una tendencia creciente en el club, uniéndose a la lista de hijas de leyendas madridistas que han formado parte de su cantera femenina, como María González, hija de Raúl González Blanco, o Manuela da Silva, hija de Roberto Carlos.

Tras cumplir una trayectoria de 13 temporadas en el Real Madrid antes de su traspaso al balompié italiano, Luka Modric dejó un impacto imborrable de 28 títulos oficiales, consolidándose como el jugador más laureado en la historia de la entidad merengue.