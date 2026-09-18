Video: "Hobbit" se despediría de Atlante hasta el próximo torneo

El partido de este viernes ante la Franja del Puebla no será una despedida para el mediocampista del Atlante, Christian Bermudez. De hecho, el “Hobbit” destacó la condición física en la que se encuentra y por la cual pretende jugar al menos un torneo más en la Primera División.

No, no, el Hobbit no se ha acabado. Mi pensamiento está ahorita en poder ayudar al equipo, porque me siento muy bien, porque me siento disponible, te digo, estoy compitiendo. Yo si me sintiera que no puedo competir, yo mismo me haría a un lado. Yo mismo diría, pues se acaba este torneo y pues gracias a todos y hasta aquí”, consideró el jugador en entrevista con el Diario Esto.

El el presente torneo, donde Atlante regresó a la Primera División gracias a la compra de la plaza que dejó Mazatlán, el “Hobbit” no ha sumado minutos en el Torneo de Liga. únicamente acumuló 5 en la Leagues Cup, torneo del que el equipo fue eliminado en la primera fase.

Bermudez sufrió una fuerte lesión en septiembre de 2024 que lo dejó inactivo prácticamente un año. Fue una fractura de tibia y peroné en la pierna derecha durante un partido entre Atlante y Dorados de Sinaloa.

“Mi mentalidad es un torneo más y por ahí ya anunciarlo. Ya en algún momento pues que se llegue a anunciar, que tal vez sea mi torneo de despedida, ya lo podré comentar, lo saldré a hablar tranquilamente. Pero créeme que lo estoy disfrutando, me siento muy bien. No estoy pensando en un partido de homenaje, estoy pensando en cada semana entrenar al máximo, poder aportar para que el fin de semana si estar disponible para tener minutos”, mencionó.