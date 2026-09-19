¡Paso perfecto y hat-trick de Raphinha! Barcelona remonta al Sevilla para seguir invicto en LaLiga

El FC Barcelona de Hansi Flick no cree en nadie y en una demostración de carácter y pegada brutal, el conjunto blaugrana derrotó 3-1 al Sevilla en la siempre complicada aduana del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Con este resultado en la Jornada 7, los catalanes firman un arranque histórico de temporada con siete victorias consecutivas en el campeonato español.

La gran figura de la noche fue el brasileño Raphinha, quien se mandó un espectacular hat-trick para comandar la remontada, magistralmente arropado por una joya de la cantera, Lamine Yamal, quien regaló una exhibición de alta escuela con dos asistencias.

Reacción de campeón en el Sánchez-Pizjuán

El Sevilla saltó a su cancha con el cuchillo entre los dientes y sorprendió al líder al minuto 18, cuando Youssouf Fofana conectó un fiero cabezazo tras un centro de Félix Correia para poner el 1-0.

Sin embargo, el festejo andaluz duró un suspiro. Apenas cuatro minutos más tarde (22’), Raphinha fabricó una genialidad individual y sacó un disparo cruzado letal que dejó sin opciones al guardameta rival para decretar el empate y devolverle la memoria futbolística al Barça.

La sociedad Raphinha-Lamine Yamal destrozó a los andaluces

Para la parte complementaria, la conexión entre el carioca y el joven seleccionado español destrozó por completo el esquema táctico sevillista. Al minuto 52, Lamine Yamal levantó la cabeza y mandó un centro milimétrico para que Raphinha apareciera como auténtico '9' y firmara el 2-1 con un testarazo.

La obra de arte se consumó al 69’. Nuevamente, Yamal frotó la lámpara y metió un pase filtrado quirúrgico que dejó a Raphinha de frente al arco; el amazónico no perdonó, selló su hat-trick y puso el 3-1 definitivo que fulminó cualquier intento de reacción local.

Lamine Yamal fue el socio perfecto para Raphinha REUTERS

Números de crack mundial y liderato absoluto

Con este triplete en patio ajeno, Raphinha alcanzó la increíble cifra de 12 goles en apenas siete partidos de LaLiga, destapándose como el hombre de confianza de Flick y el atacante más letal de todo el continente europeo en este inicio de año futbolístico.

Con este triunfo redondo, el Barcelona se consolida en la cima de la clasificación con 21 puntos, manteniéndose provisionalmente a seis unidades de distancia del Real Madrid. Por su parte, el Sevilla sufre un doloroso freno de mano en sus aspiraciones por meterse a los puestos europeos.